Otkazano juniorsko EP u streljaštvu

LOZANA – Evropsko prvenstvo malokalibarskim oružjem za juniorske kategorije u Osijeku neće biti održano, odlučila je Evropska streljačka konfederacija (ESK).

Prvobitni termin prvenstva u Osijeku bio je 25.jun do 2.jula, a ESK je pre dva i po meseca prvenstvo odložila za periood od 7. do 14. septembara, uz najavu da će do jula doneti konačnu odluku.

Uzimajući u obzir razvoj situacije sa korona virusom, Evropska streljačka konfederacija je otkazala šampionat Starog kontinenta za juniore i juniorke.

(Tanjug)

