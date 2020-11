Otkriven tajanstveni „gen u genu“ u koroni

Naučnici su otkrili tajanstveni gen skriven unutar genetske strukture novog virusa korona, koji bi mogao da objasni zbog čega je tako teško pobediti SARS-KoV-2.

Gen koji je dobio naziv ORF3d sakriven je u strukturi nukleotida, gradivnih blokova RNK i mesecima nije bio primećen, iako brojni naučnici proučavaju virus koji je izazvao pandemiju sa velikim brojem žrtava.

„Kada je u pitanju veličina genoma, SARS-KoV-2 je među najdužim virusima koji postoje. Zbog toga su podložniji genomskim varkama nego drugi RNK virusi“, kaže Čejs Nelson, jedan od naučnika koji su otkrili ovaj gen.

Takozvani „preklapajući geni“, kakav je ovaj, relativno su česti kod RNK virusa. Međutim, njegovo otkriće je novi izazov za naučnike koji traže način kako pobediti virus, piše RT.

ORF3d is an overlapping gene (OLG), that is, a gene within a gene. Because we are accustomed to assuming one gene per genome region, OLGs are often missed. Fig1A shows the last part of the SARS-CoV-2 genome, where the novel ORF3d is shown in gold and other OLGs in burgundy.

