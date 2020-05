Ova je najpopularnija maska na svetu, a njena cena izazvala je bes (foto)

Na društvenim mrežama počeli su da kruže objave o maskama za lice s potpisom dizajnerskog brenda Off-White. Pažnju su izazvale maske koje su se prodavale na internet prodavnici Farfetch, a cena im je bila neverovatna – za samo jednu je bilo potrebno odvojiti približno 1000 dolara, a taj vrtoglavo visoki iznos izazvao je besne reakcije na društvenim mrežama.

Wait so those off white masks are like $1,000? pic.twitter.com/ydckoueNtV

Kako piše Vog, korisnici mreža su zahtevali da ih kompanija Farfetch ukloni iz prodaje, a trenutno na sajtu pored svih modela stoji natpis – rasprodato.

Na veb prodavnici End Clothing, maske su dostupne po znatno nižim cenama, a čak se nalaze i na sniženju.

Međutim, bez obzira na vrtoglavo visoku cenu, i na sajtu Lyst su ove paprene maske među najtraženijim proizvodima, dok je Off-White najpopularniji brend.

ad: Off-White Face Masks Are On Sale For As Low As £35 At END >> https://t.co/y2Cm7QSqBg pic.twitter.com/Y3uHKaN6uE

