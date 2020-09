Ovako se pravilno peru platnene maske

Platnene maske sprečavaju širenje kovida 19. A da bi korist od njih bila veća nego potencijalna šteta, treba da budu čiste. Evo kako ćete ih očistiti prema savetu stručnjaka

Maske treba redovno prati. Važno je da ih uvek pravilno skidate i perete ruke nakon što ste dodirivali korišćenu masku. Schi Tech Daily donosi uputstvo za čišćenje maski koje je doneo američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti CDC.

U mašini za veš: Masku možete prati zajedno s drugim stvarima u mašini. Prilikom pranja koristite uobičajeni deterdžent za pranje rublja, na najvišoj mogućoj temperaturi vode koja odgovara materijalu koji se pere.

Ručno pranje: proverite da li je izbeljivač koji imate pri ruci uopšte namenjen dezinfekciji. Neki proizvodi za izbeljivanje, poput onih dizajniranih za sigurnu upotrebu na obojenoj odeći, možda nisu prikladni za dezinfekciju.

Upotrebite izbeljivač koji sadrži između 5,25 i 8,25 odsto natrijum-hipohlorita. Nemojte koristiti sredstvo za izbeljivanje ako oodnos nije u tom rasponu ili nije naveden. Pazite da proizvodu za izbeljivanje nije istekao rok trajanja.

Nikada ne mešajte kućni izbeljivač s amonijakom ili bilo kojim drugim sredstvom za čišćenje.

Provetravajte prostorije.

