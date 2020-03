„Ovde nema korone“: Predsednik tvrdi da votka i sauna mogu da oteraju virus (video)

Dok većina zemalja sveta uvodi oštre mere u borbi protiv korona virusa, u Belorusiji je ljudima umesto toga savetovano da piju votku i idu u saune, piše Skaj njuz.

U tekstu se ističe da ta zemlja, a pogotovo njen predsednik Aleksandar Lukašenko odbacuju zabrinutost zbog epidemije, a da se fudbalske utakmice nastavljaju kao i u normalnoj situaciji.

U Belorusiji se ne planira otkazivanje fudbalskog prvenstva, a na snazi je nekoliko mera socijalnog distanciranja, dok se gledaocima na pojedinim stadionima meri temperatura pre nego što im se odobri ulazak.

Mali broj navijača se odlučio da nosi maske.

Skaj njuz navodi da je Lukašenko i sam pokazao da je ljubitelj sporta, pa je u subotu učestvovao na hokejaškoj utakmici, tvrdeći da je „sport najbolji lek protiv virusa“.

„Bolje je umreti stojeći na nogama, nego umreti na kolenima“, rekao je Lukašenko.

Upitan da li bi išta moglo da ga spreči da igra hokej, reko je: Moguće je, ali zašto? Ne rezumem. Ovde nema virusa“.

Lukašenko je upitao novinara da li vidi viruse kako lete naokolo.

„Ni ja ih ne vidim. Ovo je frižider“, objasnio je beloruski predsednik.

U Belorusiji, koja ima 9,5 miliona stanovnika, do sada su potvrđena 94 slučaja korona virusa.

