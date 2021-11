Ovo je pet najčešćih zdravstvenih problema nakon 60., kažu doktori

Hronične bolesti nisu neizbežan deo starenja, ali su prečeste. Prema američkom Nacionalnom odboru za starenje (NCOA), 80 posto penzionera ima jedno hronično zdravstveno stanje, a 68 posto više od jednog.

Evo s kojih se pet najčešćih zdravstvenih problema ljudi suočavaju nakon navršene 60.

Visoki krvni pritisak (hipertenzija)

Prema navodima Medicinskog fakulteta Harvard, danas više od 70 posto muškaraca starijih od 55 godina ima visok krvni pritisak. Američko udruženje za srce kaže da bi trebalo da bude 120/80 ili ispod. S vremenom visoki krvni pritisak može da ošteti krvne sudove, znatno povećavajući rizik od moždanog udara, srčanog udara i demencije. Kako biste smanjili rizik, redovno kontrolišite krvni pritisak i pratite savete svog lekara o tome kako ga održavati u zdravom rasponu. Jedite hranu koja je zdrava za srce (poput mediteranske ishrane ili DASH), održavajte optimalnu težinu i ostanite aktivni.

Visoki holesterol

Skoro polovina starijih osoba ima visok holesterol, a nakupljanje masti u krvi može uzrokovati začepljenje arterija, što može dovesti do srčanog ili moždanog udara. Stručnjaci savetuju proveru holesterola svakih pet godina, ali starijim odraslim osobama i češće. Vaš ukupni nivo holesterola trebalo bi da bude manji od 200 miligrama po decilitru (mg/dL), s LDL-om (lošim holesterolom) manjim od 100 mg/dL i HDL-om (dobrim holesterolom) na nivou od 60 mg/dL ili višem. Jedite hranu s malo zasićenih masti i trans masti, vežbajte većinu dana u nedelji i održavajte svoju težinu u idealnom rasponu.

Artritis

Skoro trećina starijih osoba pati od boli u zglobovima i nateklina uzrokovanih artritisom. Prema CDC-u, redovna fizička aktivnost može pomoći (hodanje i plivanje), kao i održavanje zdrave telesne težine jer prekomerna težina stavlja dodatni pritisak na zglobove.

Bolesti srca

29 posto starijih ljudi lečeno je od ishemijske bolesti srca, u kojoj se plak nakuplja na ivicama arterija, sužavajući ih i povećavajući šanse za srčani ili moždani udar. Prema American Heart Association, da biste sprečili bolesti srca u bilo kojom životnom dobu, jedite zdravu hranu, vežbajte barem 150 minuta svake nedelje i naučite da prepoznate znakove upozorenja srčanog ili moždanog udara.

Dijabetes

27 posto starijih osoba leči se od dijabetesa. Ranije ove godine Svetski ekonomski forum opisao je dijabetes kao „tihu epidemiju“, ističući da je 2020.godine ubio tri puta više ljudi nego koronavirus.

Dijabetes je stanje kod kojeg telo postaje nesposobno da obradi šećer u krvi i transportuje ga do ćelija za energiju. Hronično povišen nivo šećera u krvi mogu oštetiti obloge krvnih sudova, što dovodi do srčanih bolesti, moždanog udara i slepila. Stručnjaci predviđaju da će jedna od 10 osoba svih starosnih grupa imati dijabetes do 2045. godine. Da biste ga izbegli, jedite manje dodatog šećera i manje prerađene hrane, a više voća i povrća. Vežbajte redovno. I održavajte svoju težinu u zdravom rasponu.

