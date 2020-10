Ovo su najugroženije grupe stanovištva od korone

Rekordan broj novozaraženih virusom korona koji je otkriven juče, pokazuje i koje su trenutno najugroženije grupe stanovništva od korone kada su godine starosti u pitanju.

Prema poslednjem izveštaju Ministarstva zdravlja, tokom 24 sata zabeleženo je 757 novozaraženih, a preminule su tri osobe, što je najveći broj u Srbiji od početka pandemije.

Prema tim podacima testirano je ukupno 6.882 ljudi, a procenat obolelih je 10,1 odsto.

Ipak, dublja analiza podataka implicira na to koja se struktura stanovništva našla na najjačem udaru. Naime, prema poslednjim ciframa, najviše zaraženih je otkriveno među ljudima od 30 do 40 godina starosti, odnosno 145 zaraženih što čini više od 19 odsto dnevnog broja inficiranih, pišu „Novosti“.

Zatim slede građani starosti od 20 do 30 godina – 137 zaraženih, tj. 18,10 odsto ukupnog broja, a potom su stanovnici od 40-50 godina starosti (133 inficiranih, 17,57 odsto).

Kompletna lista zaraženih po godinama starosti:

Ukupan broj pozitivnih bez definisane starosti – 0

Ukupan broj pozitivnih od 0 do 10 godina – 20 (2,64 odsto)

Od 10 do 20 godina – 43 (5,68 odsto)

Ukupan broj pozitivnih 20 do 30 godina – 137 (18,10 odsto)

Ukupan broj pozitivnih od 30 do 40 godina – 145 (19,15 odsto)

Od od 40 do 50 godina – 133 (17,57 odsto)

Od 50 do 60 godina – 127 (16,78 odsto)

Od 60 do 70 godina – 74 (9,78 odsto)

Od 70 do 80 godina – 45 (5,94 odsto)

Od 80 do 90 godina – 26 (3,43 odsto)

Ukupan broj pozitivnih starijih od 90 godina – 7 (0.92 odsto)

Epidemiolog dr Darija Kisić Tepavčević kazala je juče na konferenciji za medije posle sednice Kriznog štaba za borbu protiv virusa korona da u najvećem broju slučajeva pacijenti imaju ili blagi oblik ili asimptomatske oblike ispoljavanja.

„Najveći rizik da dođe do komplikacija imaju starije osobe i oni sa hroničnim oboljenjima, ali praktično svi mogu da budu u riziku. Radno aktivno stanovništvo i grupa mlađih odraslih osoba su u najvećem riziku, zbog povećanog intenziteta kontakta sa većim brojem ljudi“, rekla je dr Kisić Tepavčević.

(Sputnjik)

