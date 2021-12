Papa uputio molitvu za kraj pandemije i poziv na dijalog

RIM – Poglavar Rimokatoločke crkve, papa Franja uputio je danas, na Božić, molitvu za okončanje pandemije korona virusa istovremeno pozivajući da se obezbedi zdravstvena nega za sve, vakcine za siromašne kao i da se povede dijalog za rešavanje sukoba u svetu.

Na Trgu sv. Petra nekoliko hiljada vernika prisustvovalo je misi i papinom Božićnom govoru Urbi et Orbi u kojem se on osvrnuo sa žaljenjem na konflikte u Siriji, Jemenu i Iraku, tenzijama u Ukrajini i Etiopiji i „krizi bez presedana“ u Libanu, prenosi AP.

„Toliko smo se navikli na konflikte da se ogromne tragedije sada prećutkuju, rizikujemo da ne čujemo krik bola i patnje mnogih naših braće i sestara“, rekao je papa sa balkona bazilike Sv. Petra.

On je upozorio da se zbog pandemije ljudi povlače i izoluju i pozvao na dijalog kako bi se rešili konflikti u svetu.

„Na međunarodnom nivou postoji rizik od izbegavanja dijaloga, rizik da će kompleksne krize dovesti do traženja prečica umesto do dužeg puta dijaloga. Ipak, samo takvi putevi mogu dovesti do rešavanja konflikata i trajne koristi za sve“, rekao je on.

Agencija Rojters napominje da je papa u govoru na dve stranice upotrebio reč „dijalog“ čak 11 puta.

Papa se takođe pomolio naročito za one koji su najteže pogođeni virusom, kao i za žrtve porodičnog nasilja tokom pandemije, žene, decu, kao i za utehu starim i usamljenim licima, za zdravlje zdravstvenih radnika koji su „velikodušno posvećeni“ negovanju bolesnih.

(Tanjug)

