Petković: Nije bezazlena situacija, zdrav razum je najbitniji

BEOGRAD – Bivši fudbalski reprezentativac i igrač Crvene zvezde Dejan Rambo Petković izjavio je da je da zdrav razum najbitniji tokom pandemije korona virusa, kao i to da svi treba da se okrenu svojim najbližima.

„Prvo, zdrav razum je veoma bitan. Družite se sa svojima, najbliži će vam uvek doneti radost i zabavu. Ja se nalazim ovde u Brazilu sa suprugom i mlađom cerkom, dok je starija u Nišu. Mi smo se pridržavali karantina od samog početka, jer sam se ja od strane moje firme gde radim dobio nalog da ostanem 14 dana u kućnom karantinu, pošto sam imao kontakt sa osobama koje su imale korona virus. Mi se strogo pridržavamo izolacije, ja nisam imao nikakve simptome, ali smo ipak bili odgovorni“, rekao je Petković za sajt Crvene zvezde.

Popularni Rambo rekao je da vreme tokom izolacije provodi u kvalitetnom razgovoru i druženju sa svojom porodicom.

„Uvek nešto radimo, ćerka ima časove preko interneta. Ljudima koji su zaposleni kod nas smo dali slobodno kako bi i oni bili u svojim domovima. Provodimo mnogo vremena zajedno što se dugo nije desilo i to je mnogo lepo. Nije tako bezazlena situacija, i ponavljam zdrav razum je najbitniji“.

Petković je istako i da je fudbal u Brazilu stao i da su klubovi su dali kolektivne odmore igračima.

„Klubovi su dali kolektivne odmore igracima, pošto je kraj sezone u Brazilu tek u decembru i onda se ide na odmor od mesec dana. Međutim, sada su to nekako kompenzovali, zato što ima dosta zakona o radu gde igrači moraju da idu na odmor. Sada je ostalo samo da se vidi da li će se i kada završiti državna prventstva, jer su sva takmičenja prekinuta. Teško je naći datum, kao i dogovor medu zvaničnicima, mada je u ovom trenutku neophodno da postoji zdrav razum i dijalog između organizatora i saveza. Treba doneti odluku koja bi bila u interesu sporta“, naglasio je Petković.

Bivši vezni igrač crveno-belih imao je i savet za fudbalere Zvezde, koje će, kako je najavio, bodriti sa tribina kada bude bio u Srbiji.

„Zvezda se posle derbija, koji ipak nije bio na nivou kvaliteta obe ekipe, vratila sa dve pobede i sada je najbitnije održavati kondiciju da bi, kada se vrate normalnim treninzima, bez obzira da li će se prvenstva nastaviti ili ne. Dolaze druga takmičenja poput kvalifikacija za Evropu i treba se spremiti i za sledeću sezonu koja je pred nama. Kada sam se bavio fudbalom i kada su bili veoma teški treninzi uvek sam govorio kondicionim trenerima da ne mogu da me teraju u toj meri koliko ja mogu da izdržim. Znam da im nije lako, ali bolje im je da treniraju jer su tako aktivni. Ja ću verovatno početkom septembra doći u Srbiju i iskoristiću tu priliku da pogledam Zvezdinu utakmicu i pružim podršku našim fudbalerima“, rekao je Petković i pohvalio gest fudbalera Zvezde koji su donirali pomoć u borbi protiv virusa Covid 19.

„To je ono što fudbaleri i treba da rade – da budu primer drugima.Odličan primer i gest. Fudbal u suštini, kao najvažnija sporedna stvar na svetu, treba da bude ogledalo. Kada neko ko želi da pocvne da se bavi fudbalom pogelda šta i kako se ponaša njegov idol, sigurno da to ima velikog uticaja na one koji tek krecu sa poimanjem fudbala. Kada neko, kao što su uradili fudbaleri Zvezde, naprave van fudbala sjajan gest, treba im se zahvaliti pružiti ruku i reci svaka čast. To nije dužnost, to je dobra volja i nije lako. Sjajni su primeri kao što je Zvezda, Novak Đokovhic, to sam sve saznao skoro, i ja im se zahvaljujem na tome“, zaključio je Petković.

(Tanjug)