Petrović-Vasić: Nedostaje mi lopta i trening u sali

BEOGRAD – Košarkašica Srbije Sonja Vasić, članica španske Đirone, kaže da joj Olimpijske igre posle odlaganja deluju daleko i da je to izazvalo dozu neizvesnosti na koju nije navikla.

Krilni centar, iz Španije pogođene pandemijom korona virusa, u Srbiju je stigla nekoliko dana pre uvođenja vanrednog stanja.

U obaveznom karantinu je sa suprugom veslačem Milošem Vasićem i kako kaže, oni su među onima koji na izolaciji ne gledaju kao na nešto veoma loše.

„Trenutno se snalazimo. Milošu fali voda i pravi trening, a meni sala jer sa loptom nemam kontakt. Trudimo se da održimo kondiciju. Imali smo sreće što su Milošu iz Saveza i kluba pre vanrednog stanje doneli ergometar i bicikl. Svesni smo da nije to to, ali bitno je da imamo neki ritam koji nas podeća na našu dinamiku kada smo u normalnom živiotu“, rekla je Vasić Tanjug.

Kako kaže, suprug Miloš ima napornije treninge, ali da ona za svoje uslove trenira više nego obično.

„Jutarnji trening je težak, traje dva ili tri sata, a onda popodne odradimo još jedan čisto da dan brže prođe. To nas trenutno održava i to nam je motivacija da treniramo. Dosta napornije treniram, valjda kada vidim Miloša da ujutru trenira po tri sata, onda je i meni glupo da ja zbrzam nešto na 45 minuta“.

Košarkašice Srbije početkom februara u Beogradu su izborile olimpijsku normu, a članica idelane petorke sa prošlog Evropskog prevenstva ističe da je joj je odluka o pomeranju OI za godinu dana teško pala.

„Igre nam sada deluju daleko i svima nam donosi notu neizvesnosti na koju navikli. Za veliki broj nas igračica, ove OI trebalo je da budu neka prekretnica u karijeri i sa te strane, možda je teško pala odluka“.

Mnoge košarkašice iz reprezentacije najavile su da će OI u Tokiju biti poslednje u nacionalnom dresu, a odlaganje Igara izazvalo je i pomeranje u FIBA kalendaru, pa će izabranice Marine Maljković mesec dana pre odlaska u olimpijsko selo imati Evropsko prvenstvo, pre kog sleduju kvalifikacioni prozori.

„Mislim da će selektorka biti u nezavidnoj poziciji. Imaćemo sezone, dva ciklusa kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, pa EP mesec dana pre OI. To je stvarno mnogo takmičenja spakovanih u jednu godinu. U teoriji ćemo imati ovo leto da se odmorimo, ali niko od nas ne može da prestane sa treningom.To će bti malo komplikovano, kakve kalkulacije napraviti.“

„Jezgro naše ekipe ušlo je u neke najbolje igračke godine, ali to su godine u kojima takav napor ostavlja tragove na telu. Dobro je da smo se kvalifikovale, da o tome ne moramo da razmišljamo. Treba razmišljati koliko će pripreme da traju, da li ćemo posle svega ovoga imati okupljanje ili ne. Verujem da selektorka trenutno ima pune ruke posla“, kaže Vasić i dodaje da je njoj lično žao jer je ciklus kvalifikacija i EP trebalo da bude prilika za nova lica da preuzmu ulogu nosioca tima, da se nametnu.

Košarkašica Srbije osvrnula se i na trenutno stanje u Španiji, koja je jedno od najvećih zarišta virusa Covid 19.

„Sad se stvari poboljšavaju, ali stvarno je bilo ozbiljno. Španci su jedan od naroda koji poznat po tome da voli da uživa u životu, a to mi je u ovom slučaju bio mač sa dve oštrice. Sva druženja i izlasci su doveli do toga da se epidemije brzo proširi. Znam da većina igračica nije izlazila iz kuće, samo ako moraju da odu do prodavnice. Mnoge nisu uspele da odu u gradove gde su rođene, jer su putevi zatvoreni“.

Dodaje da su neke košarkašice u španskom prvenstvu pozitivno testirane.

„Imamo informaciju da su neke igračice obolele, jer smo mi vikend pre prekida igrali španski Kup. Igralo je osam ekipa, Kup je prilično posećen, bilo je oko 4.000-5.000 ljudi. To je bila rizična situacija, ali mi to u tom trenutku nismo znali. Imali smo ogroman kontak sa ljudima. Jedna tužna slika, jer Španiju gledamo na zemlju sa veselim ljudima“.

Polemika oko rešenja za nastavak i rasplet sezona traje na svim meridijanima, a sve to enigma je i za Sonju.

„Biće komplikovano. Šampioni igraju Evroligu u većini prvenstva. Kako podeliti te fiktivne nagrade, ima tu nepravde, što je za nas sportiste teško, jer smo navikli da najbolji pobeđuje. Žao mi je zbog mnogih ekipa i igračica koje su imale dobre sezone, ali se nadam da će iz tog razloga sledća sezona biti nikad jača i konkurentnija, da će svi ući željni dokazivanja posle višemesečne pauze“.

Bračni par Vasić ovog leta trebalo je da u Tokuju da proslavi četiri godine od upoznavanja.

Ljubav koja se rodila se na prethodnim Igrama u Rio de Žaneiru, obeležila im je prethodni olimpijski ciklus, pa će sledeće godine na OI imati priliku da proslave petogodišnji jubilej.

„Miloš i je volimo da polemišemo o tome, on ima više iskustva. Njemu će ovo biti treće OI, a ja imam medalju sa prvih Igara. Meni je važno samo da se kvalifikujem, a on bi da napravi jedan korak napred i da ostvari neki rezultat“, zaključila je Vasić.

