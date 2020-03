Pobuna zatvorenika u Italiji zbog koronavirusa, šestoro mrtvih (video)

Šest zatvorenika je ubijeno u pobuni u jednom zatvoru u Italiji, a u drugom zatvoru stražari su uzeti kao taoci zbog mera za suzbijanje epidemije koronavirusa, koje uključuju i ograničenja poseta.

At least 6 people died in riots as inmates at 27 prisons across Italy protested the handling of the #coronavirus on Monday.

Demonstrations started after authorities suspended family visits to control the spread of the virus, according to press reports pic.twitter.com/1wgNpt611D

