Počinje li drugi talas virusa u Kini: Kolika je opasnost po svet

Oko 30 novih slučajeva virusa korona pojavilo se u kineskoj provinciji Đilin. Šest novoobolelih registrovano je i u Vuhanu, gde ih nije bilo duže od mesec dana. Tim povodom zatvoreni su gradovi Šulan i Đilin, a u Vuhanu je počelo masovno testiranje. Nadvio se i oblak strepnje – da li je drugi talas već počeo i kolika je opasnost po svet.

O tome da li je strepnja opravdana, porazgovarali smo sa dopisnikom RTS-a iz Pekinga, Nemanjom Milutinovićem, koji nam je ukazao na to da se u Kini preduzimaju sve mere predostrožnosti, kako se infekcija ne bi proširila, čak i onda kada se pojavi mali broj slučajeva.

Još nema opasnosti od drugog talasa

Osvrćući se na činjenicu da druge svetske zemlje trenutno imaju mnogo više zaraženih od Kine i na to da je ta zemlja pre više od mesec dana zatvorila svoje granice za strance, naš sagovornik tvrdi da nema straha da se virus u većoj meri prelije iz sveta u Kinu i obratno.

On je potvrdio da je u proviciji Đilin, u proteklih nekoliko nedelja, registrovano oko 30 novoobolelih, koji se nalaze na lečenju i od kojih je nekoliko u teškom stanju.

Kako je rekao, u karantinu se, zvanično, trenutno nalazi više od 8.000 ljudi, ali je napomenuo da je taj broj znatno veći, s obzirom na to da niko ne može da napusti gradove Đilin i Šulan bez negativnog testa na virus, koji nije stariji od dva dana.

On dodaje da je više od 500 medicinskih stručnjaka i osoblja iz čitave zemlje upućeno u Đilin da bi se borili protiv koronavirusa, kao i da je tamo poslata velika količina opreme i brojni testovi.

„Sve to, na neki način, podseća na one slike s kraja januara i početka februara, kada su materijali i medicinsko osoblje masovno slati u Vuhan za borbu sa koronavirusom, ali ovog puta zaista imamo drastično manje brojeve zaraženih, a samim tim i manje mere predostrožnosti“, svedoči Milutinović.

On je potvrdio i da su u gradu Đilinu javni gradski i železnički prevoz obustavljeni i dodao da su svi objekti koji služe za rekreaciju i zabavu zatvoreni. Ne rade ni škole, ali tako je već mesecima i u još nekim delovima Kine.

Za sada nije poznato koliko će karantin u gradovima trajati, ali naš sagovornik pretpostavlja da će biti na snazi oko mesec dana, u zavisnosti od epidemiološke situacije.

Prema podacima iz 2010. godine, provincija Đilin ima oko 27,5 miliona stanovnika, a Milutinović kaže da ona nije bila među najugroženijim tokom prvog talasa virusa i napominje da nova situacija nije dramatična kao ona iz Vuhana.

U Vuhanu 700 asimptomatskih slučajeva

U Kini se dnevno registruje od pet do 10 novih slučajeva zaraze virusom korona. Juče ih je zabeleženo šest, od kojih je pola pronađeno kod ljudi koji su doputovali iz inostranstva.

Treba napomenuti da Kina u zvaničnu statistiku ne uračunava asimptomatske slučajeve, odnosno, one koji virus imaju, ali su simptomi izuzetno blagi ili ih nema.

„U Vuhanu smo, od početka aprila do danas, imali više od 700 ljudi sa koronavirusom koji nemaju nikakve simptome i koji su, naravno, u izolaciji. Njihovo stanje se posmatra, iako je mogućnost da zaraze druge veoma mala“, istakao je Milutinović .

On je napomenuo da su zdravstvene vlasti po tim podacima zaključile da je virus oslabio u svojoj kolevci, provinciji Hubej, jer oni ukazuju na to da su stanovnici stekli kolektivni imunitet.

Milutinović je dodao da je u tom gradu prošle nedelje počelo testiranje svih stanovnika, kojih ima više od 11 miliona, pošto je pretprošlog vikenda tamo registrovano šest novih slučajeva zaraze, nakon duže od mesec dana bez ijednog novoobolelog.

Kina – meta skretanja pažnje

Naš sagovornik ističe da se Đilinom, situacijom u Kini i drugim talasom virusa korona znatno više bave zapadni nego kineski mediji.

„Naravno, to možemo da tumačimo na različite načine. Jedan od njih je da Kina želi da umanji značaj ove situacije, mada, posle iskustva koje je imala sa virusom koji se proširio čitavim svetom, ne verujem da bi tako nešto radili. S druge strane, situacija je dramatična u drugim delovima sveta, pa možda mediji u tim zemljama pokušavaju da ublaže dramatiku situacije u svojim zemljama tako što će se ponovo govoriti o Kini“, ocenjuje Milutinović.

On napominje da širom Kine i dalje vlada oprez, jer su svi u toj zemlji svesni da pobeda nad koronavirusom još uvek nije izvojevana i da će sve vanredne mere trajati još dugo.

Kinezi bez maski, ali mere ostaju

U ostatku Kine brojne mere su i dalje na snazi, ali se život postepeno vraća u normalu. U Pekingu su otvoreni svi tržni centri, parkovi i restorani.

Ipak, mere predostrožnosti se i dalje poštuju. Kretanje građana prati se putem aplikacije, a ti podaci se pri ulasku u prodavnice, restorane, parkove, institucije i druga javna mesta pokazuju kao dokaz da nisu napuštali grad ili bili u zaraženim područijima.

Na ulazima se meri i temperatura, a kroz čitavu proceduru jedna osoba može da prođe i po 10-ak puta dnevno. Isti princip primenjuje se i pri ulasku u naselje u kome osoba živi.

Novina je da je kineksa zdravstvena komisija objavila da zaštitne maske više nisu potrebne na otvorenom prostoru i u mestima gde je dobra ventilacija.

„To je dobra vest. Mada, ja sam se upravo vratio s jedne sportske aktivnosti napolju, a obezbeđenje mog naselja me je upozorilo da treba da nosim masku. Verovatno je potrebno neko vreme da se ljudi naviknu na popuštanje mera. Posle više od četiri meseca vanrednog stanja u kom živimo nije lako privići se“, ističe Milutinović.

On napominje da to važi za Peking, a pretpostavlja da je tako i u ostatku Kine, osim u onim područjima, poput provincije Đilin, koja procene da su neophodne druge mere.

