Pokriva li RFZO troškove lečenja korone u inostranstvu?

Dok god traje pandemija, odnosno epidemija kovida 19, polise privatnog putnog zdravstvenog osiguranja neće pokrivati troškove lečenja koronavirusa u inostranstvu građanima koji se odluče da letuju u drugim zemljama. Državno osiguranje, pak, pokriva i ovaj slučaj bolesti, pod uslovom da turista pre putovanja pribavi potvrdu RFZO.

Polisa privatnog putnog zdravstvenog osiguranja, uz koju svi krećemo na letovanje u inostranstvo, predviđena je za pokriće neizvesnih događaja. Kada je na nekoj teritoriji proglašena epidemija ili je Svetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, neizvesnosti više nema, pa pokriće iz osiguranja prestaje da važi.

Onog trenutka kada više ne bude pandemije, ni epidemije – osiguranje će pokrivati i taj slučaj, navode u osiguravajućim kućama. Za razliku od pribavljanja polise putnog osiguranja, koja je jednostavna – plati se oko jedan evro za dan boravka u inostranstvu, a sve može da se uradi i onlajn, za potvrdu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje se treba malo pomučiti. Ali je potvrda besplatna, i pokriva lečenje korone u inostranstvu.

Međutim, i ovde ima razlike u zavisnosti od zemlje u koju putujete.

Lista od 20 država

Srbija ima zaključene sporazume o socijalnom osiguranju sa 20 zemalja, među kojima su, na primer, susedna Hrvatska, Crna Gora, Bugarska, kada je reč o „morskim“ destinacijama. Grčka nije na ovom spisku.

Ko putuje u ove zemlje sa spiska sa potvrdom RFZO, u slučaju iznenadne bolesti, ne plaća ni evro troška za lečenje. Dovoljna je potvrda – konkretno se za ovih 20 zemalja ta potvrda zove dvojezični obrazac (osim Poljske i Velike Britanije, za koje je potreban samo dokaz o osiguranju i putna isprava).

Za sve ostale države u koje se putuje, sa prethodno pribavljenom potvrdom RFZO, u slučaju hitne potrebe, lečenje mora da se plati, ali će građaninu po povratku troškovi biti refundirani. Ova potvrda, za sve druge zemlje, zove se „potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu – obrazac 03-12“.

Prvi uslov da bi neko mogao da dobije ovu potvrdu je – da ima overenu zdravstvenu knjižicu. Podrazumeva se, takođe, da ste na putovanje otišli zdravi.

„Postoje dve potvrde koje daje RFZO u tom slučaju. One omogućavaju pružanje pomoći u hitnim slučajevima u inostranstvu, bili vi bolesni od korone ili bilo koje druge bolesti. Razlikuju se samo obrasci – da li uzimate obrazac za neku od 20 zemalja sa kojima Srbija ima sporazum ili za one zemlje sa kojima nema. To znači da, ako odete u Grčku, koja nije na listi 20 država, i razbolite se, a imate našu potvrdu, RFZO će vam refundirati novac po povratku u Srbiju“, objašnjava za portal Nova Nemanja Velikić, zadužen za odnose sa javnošću RFZO.

Dakle, kako objašnjava, suštinska razlika između ove dve potvrde koje izdaje RFZO je što građani lečenje plaćaju za zemlje koje nisu u međudržavnom sporazumu, pa im se novac refundira po povratku, dok za 20 sa kojima Srbija ima sporazum, lečenje ne plaćaju.

Postupak dobijanja za obe potvrde je isti.

„Potrebno je doći do izabranog lekara i od njega uzeti potvrdu da niste bolovali od težih ili hroničnih bolesti u zadnjih 12 meseci. Potom se ode u matičnu filijalu RFZO, tamo vam izdaju potvrdu i to je to“, ističe Velikić, dodajući da detaljna objašnjenja postoje i na internet stranici RFZO.

(Sputnjik)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.