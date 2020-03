Policija će obezbeđivati supermarkete

LONDON – Britanski supermarketi očekuju da ih policija čuva, kako bi potrošače odvratili od neprimerenog ponašanja, a ukoliko dođe do stavljanja Londona u karantin zbog širenja novog korona virusa.

Potrošači u Velikoj Britaniji ponašaju se tako da se i premijer Boris Džonson pridružio velikim supermarketima, kao što su Tesko, Sensburi, Asda i Morisons koji su apelovali na potrošače da ne kupuju panično, prenosi Rojters.

Ipak, ni to nije vredelo, jer su pojedini kupci nastavljali na taj način da kupuju, čime je došlo do nestašice hrane u prodavnicama.

U pojedinim prodavnicama jutros je došlo do nemilih scena – tuča i svađa kada su kupci želeli da kupe pojedine proizvode poput toalet papira, flaširanih voda, konzervi sa hranom.

Portparol Nacionalne policije saopštio je da za sada nije odlučeno da policija obezbeđuje supermarkete, ali da se spremaju za sve scenarije.

„Ne očekujuemo nestašiće hrane ili pljačke. U stvari, iskustvo iz drugih zemalja nam govori da to najverovatnije neće biti problem. Ne možemo da kažemo da neće doći do nekih izolovanih incidenata na koje ćemo morati da odgovorimo“, rekao je on.

(Tanjug)