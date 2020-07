Političar pokazao isklesane trbušnjake, u 67. godini postao seks simbol (video)

Promovišući čari odmora u svojoj izbornoj jedinici u severnom Dablinu, 67-godišnji Ričard Bruton, poslanik u parlamentu Republike Irske i bivši ministar u vladi te zemlje, neočekivano je postao seks simbol pošto je u prigodnom video spotu pokazao „pločice“ na svom stomaku.

🐟 🚲 🏊‍♂️ @RichardBrutonTD shows you his top activities in Howth and the surrounding areas for your #Staycation2020.

From October, you can avail of our new scheme on your food and accommodation costs.

More: https://t.co/8rzdSLqtM1 pic.twitter.com/jxsLpsQKT9

— Fine Gael (@FineGael) July 29, 2020