Poljska: Bolnice pod pritiskom zbog rasta broja novozaraženih

VARŠAVA – Bolnice u Poljskoj su se tokom uskršnjeg vikenda suočile sa ogromnim brojem novozaraženih kovidom-19, nakon velikog porasta zaražavanja širom centralne i istočne Evrope poslednjih nedelja.

Na dan obeležavanja katoličkog Uskrsa pacijenti sa korona virusom popunili su gotovo svih 120 kreveta u Okružnoj bolnici u gradu Bohnja, na 40 kilometara istocno od Krakova, prenosi agencija AP.

„Situacija je teška, jer ima puno pacijenata“, rekla je medicinska sestra Božena Gicala, koja leči pacijente sa kovidom-19.

Jedan pacijent, 82-godišnji Edvard Šumanski, izrazio je zabrinutost zbog toga što neki ljudi i dalje odbijaju da priznaju kao pretnju virus koji je ubio preko 2,8 miliona ljudi širom sveta.

U Poljskoj je umrlo 55.000 ljudi zbog korona virusa.

„Bolest je sigurno prisutna i vrlo je ozbiljna. Oni koji to nisu prošli, oni koji to nemaju u svojoj porodici, možda se zavaravaju, ali stvarnost je drugačija“, rekao je on.

U Poljskoj su nedavno uvedena rigoroznija ograničenja za dvonedeljni period oko Uskrsa kako bi se usporila stopa zaraze, a zemlja je u poslednja dva dana uknjižila nove rekorde od preko 35.000 dnevnih infekcija, dok je svakog dana više stotina preminulih.

(Tanjug)

