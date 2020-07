Polovina novozaraženih u Grčkoj – turisti iz Srbije (foto)

U Grčkoj su u poslednja 24 sata registrovana 43 nova slučaja korona virusa i nijedan smrtni slučaj. Kako je saopštila Nacionalna organizacija za javno zdravlje (EODY), od 43 novozaraženih 36 je otkriveno na graničnom prelazu Promahonas, od kojih je 20 iz Srbije i 16 iz drugih zemalja.

