Ponoš (NS): Vučić je uvredama i batinama izveo narod na ulice

Potpredsednik Narodne stranke Zdravko Ponoš izjavio je danas da gradjani Srbije „nemaju razloga da se plaše“ i da bi „trebalo da izadju na ulice mirno, dostojanstveno i bez straha od policijske čizme i huligana“.

Ocenio je da će „sigurno odgovarati svi u vlasti, policiji i bezbednosnim službama koji su naredili i izvršili brutalno prebijanje gradjana“ u prethodna dva dana.

Ponoš je na konferenciji za novinare Saveza za Srbiju rekao da će opozicija ponuditi pravnu pomoć onima koje je policija povredila i tukla, kao i ljudima čiji su rodjaci „nestali u prethodna dva dana“ – koji su uhapšeni, ali o njima nemaju informacija.

„Režim hoće sukob izmedju organa reda i gradjana, i izmedju gradjana medjusobno“, procenkio je Ponoš.

„Obrazac koji primenjuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić je dosta jasan: huligani koje je režim angažovao napadnu policiju, a policija uzvrati prema golorukom narodu i našoj omladini, i posle ih proganja kao plen po ulicama“, rekao je on.

Ponoš je naveo da se prethodna dva dana odigravala „demonstracija Vučićeve sposobnosti da izvede veliki broj ljudi na ulice“.

„On je to i do sada uspešno radio, ali je primenjivao sendviče da bi bio uspešan, dok je ovog puta to uradio uvredama i batinama. Za uvrede mu nije potrebna nikakva pomoć – to dosta uspešno i sam radi, a za batine je angažovao policiju u uniformi, policiju u civilu u najboljem maniru nekadašnjeg režima Augusta Pinočea u Čileu, kao i huligane u maniru SA odreda u Nemačkoj 1930-tih godina“, rekao je Ponoš.

„Vučić je izveo narod na ulice i on može i da okonča ove proteste tako što će prestati sa represalijama, tako što će se promeniti kompromitovani Krizni štab za suzbijanje korona virusa i tako što će odgovarati oni koji prebijaju gradjane“, naveo je Ponoš.

Ponoš je rekao da opozicija zahteva odgovornost policijskih funkcionera za sve što se dogadja na ulicama.

„Pre ili kasnije, visoki predstavnici režima poput ovog u Srbiji, završe pred nekim sudom, Nirnbergom ili nekim drugim. Završiće i ovi, pre ili posle. Ljudi koji su u hijerarhiji bezbednosnih organa, trebalo bi da znaju da će i oni morati da odgovaraju“, naveo je Ponoš, bivši načelnik Generalštaba Vojske Srbije.

Ponoš je dodao da je pitanje šta rade komandant Policijske brigade i načelnik Policijske uprave Beograd Milan Stanić, za koga „kažu da je dobar i pošten policajac“.

„Stanić to mora da dokaže u praksi. Mora da bude jasno da li je on naredio prebijanje ljudi na ulici ili nije, nego se neko oteo kontroli. Ako se neko oteo kontroli, onda bi trebalo da znamo da li je protiv nekog pokrenuo disciplinski postupak i da li je neko suspendovan ili će jednog dana on morati da odgovara“, rekao je Ponoš.

Potpredsednik Narodne stranke je dodao da se tako radi u svakom uredjenom društvu i da ako danas u Srbiji nije takvo društvo, jednog dana će biti i neko će morati da odgovara.

„Tražimo i hitno puštanje na slobodu uhapšenih gradjana i informacije o stanju povredjenih. Ti podaci su i dalje nesredjeni, ne znamo šta se dešava i ne znamo gde su ti ljudi. Ako im se ono radi pred kamerama na ulicama, pitanje je šta im se radi u zatvorima“, rekao je Ponoš.

Ponoš je upozorio da će snimci na kojima se vidi kako policija brutalno prebija gradjane poslužiti kao dokaz za postupke koji će pre ili kasnije biti sprovedeni, ali, što je još važnije, u ovom trenutku su ti snimci i mera pritiska prema ljudima koji zloupotrebljavaju uniformu i grb na njoj.

„Oni imaju svoje porodice i komšije, i trebalo bi znati njihova imena i prezimena, neko bi trebalo da se srami pred svojom decom, očevima i komšijama zato što je upotrebio policijsku čizmu da nekome stane na glavu“, rekao je Ponoš.

(Beta)

