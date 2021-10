Popovic: Strateski pristup u razvoju privredne saradnje s RUS

BEOGRAD – Srbija je jedina država u Evropi koja ima potpisan sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom, što srpskim firmama omogućava da praktično sve što proizvedu u Srbiji izvezu u Rusiju bez carina, podseća ministar Nenad Popovic i konstatuje da je to ogromna prednost koju moramo da koristimo u mnogo većem obimu nego što je do sada bio slučaj.

„Trudiću se da kao ministar doprinesem izgradnji takvog ambijenta da institucionalno i strateški podržimo naše kompanije da u što većem broju izađu na tržište Rusije“, rekao je Popović, koji je i predsednik Međuvladinog komiteta za saradnju sa Rusijom.

On je na svečanom otvaranju Srpsko-ruskog poslovnog foruma, koji se danas i sutra održava u Privrednoj komori Srbije kazao da je jedan od prioriteta za Srbiju privlačenje direktnih stranih investicija iz Rusije.

„Srbija, zbog izuzetne kadrovske baze, odličnih povoljnosti za investitore, kao i mogućnosti bescarinskog izvoza u zemlje EU, može da bude centar ruskih ulaganja u Evropi. Naša zemlja je od strane uticajnog magazina Fajnenšel tajms u poslednje tri godine čak dva puta proglašena za svetskog lidera u privlačenju stranih direktnih investicija, kao i za zemlju koja stvara najviše radnih mesta od direktnih stranih investicija na milion stanovnika“, rekao je Popović.

On je naveo da posebno želi da promoviše mogućnost formiranja zajedničkih srpsko-ruskih kompanija za koje veruje da su budućnost uzajamno korisne privredne saradnje.

„Uvek je za svakog privrednika koji dolazi na novo tržište važno da ima kvalitetnog i stabilnog lokalnog partnera, ali je važno i da bude prepoznat kao domaća kompanija kako bi mogao da koristi sve pogodnosti tržišta i privrednog ambijenta koje stvaraju državne institucije“, rekao je Popović.

On je pozvao srpske kompanije da izađu na veliko tržište Rusije, ali ne samo na tržišta Moskve i Sankt Peterburga, već i na tržišta ruskih regiona.

„Vlada Srbije pružiće vam za to svu neophodnu podršku“, poručio je ministar i zahvalio Rusiji na nesebičnoj pomoći tokom pandemije korona virusa.

„Uz nesebičnu pomoć Rusije i zalaganje predsednika dve zemlje, predsednika Aleksandra Vučića i predsednika Vladimira Putina, Srbija je postala prva zemlja u Evropi koja je uspostavila proizvodnju vakcine Sputnjik V na svojoj teritoriji“, rekao je Popović.

On je istakao da je do sada na institutu Torlak u Beogradu proizvedeno oko milion i po doza vakcina Sputnjik V, a da se očekujemo da će do kraja ove godine biti proizvedeno najmanje 4 miliona doza vakcina.

„Ovaj prijateljski gest Rusije ukazao je ne samo na bratsku i prijateljsku ljubav Rusije prema Srbiji, već i na realnu mogućnost da naše dve zemlje u budućnosti uspostavljaju saradnju u razvoju najsofisticiranijih proizvoda koji su rezultat zajedničkog naučnog i inovacionog razvoja“, rekao je Popović.

Ambasador Rusije Aleksandar Bocan – Harčenko ocenio je da se Forum održava u veoma važnom trenutku, pre zasedanja Mešovitog komiteta dve zemlje, kako bi i na ovaj način tražio mehanizme, ne samo za podizanje robne razmene na nivo pre početka pandemije, već i kako bi postigao pomak napred i podigao robnu razmenu na čak četiri milijarde, bez obzira na štetu koju je prouzrokovala pandemija.

Direktor Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju PKS Mihailo Vesović istakao je da je već sada vidljiv potpuni oporavak industrijske proizvodnje, ekonomskih aktivnosti kao i nastavak investicionih aktivnosti Srbije i Rusije. Naša želja je da pojačamo trgovinske i investicione veze i da pokažemo da, bez obzira na to koliko je naša ekonomska razmena dominantna i evidentna, želimo sve veću saradnju i prisutnost, zbog čega povezujemo kompanije dve zemlje, budući da nije dovoljno samo uvoziti i izvoziti, već i zajedno se pojavljivati na tržištima, naveo je Vesović.

Nikita Gusakov, potpredsednik Ruskog eksportnog centra i direktor Ruske agencije za kreditiranje izvoza i osiguranje investicija, podsetio je da dve zemlje imaju uspešnu saradnju u najrazličitijim industrijskim granama, kao što su železnički saobraćaj, mašinska industrija, poljoprivreda, ali i farmaceutska inudustrija zahvaljujući kojoj se u Srbiji proizvodi vakcina Sputnjik.

“Ipak, ima još mnogo sfera gde još uvek nismo ostvarili veću saradnju, što je upravo zadatak ovog skupa, kao i mogućnost za sklapanje bilateralnih ugovora i jačanja investicione saradnje o kojoj smo razgovarali i sa ministrom Popovićem. Srbija može da bude i jeste kapija za Evropu za ruske kompanije, koristeći svoj inženjerski potencijal i investicionu klimu. Tako da, nadamo se da će ovi razgovori dovesti do sklapanja niza ugovora i dugoročne saradnje“, rekao je Gusakov.

Danas je u Privrednoj komori Srbije u Beogradu otvoren Srpsko-ruski poslovni forum na kojem učestvuje preko 100 predstavnika najvećih srpskih i ruskih kompanija.

Tokom dva dana priliku da ostvare kontakte i započnu saradnju imaće najuspešnije srpske i ruske kompanije iz oblasti poljoprivrede, prehrambene industrije, mašinogradnje, građevinarstva, auto industrije, naftnog i gasnog sektora, elektroenergetike, proizvodnje medicinske opreme i lekova, reciklaže, proizvodnje tekstila, igračaka, plastike, papira i kartonske ambalaže, trgovine i distribucije, kao i kompanije iz oblasti IT, inovacija i visokih tehnologija.

Dvodnevni skup zajednički organizuju Vlada Srbije, PKS i Ruski eksportni centar.

(Tanjug)

