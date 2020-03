Poruka Minje Bogavac za svetski dan pozorišta za decu imlade

BEOGRAD – Povodom Svetskog dana pozorišta za decu i mlade, internacionalna ASITEŽ zajednica uputila je poruke predsednice Ivet Hardi i japanskog glumca, pozorišnog reditelja i pisca Jošija Oide, dok je u ime Nacionalne ASITEŽ zajednice poruku pripremila Minja Bogavac.

Hardi je ovoga puta povodom krize izazvane pandemijom koronavirusa, uputila i poseban poziv roditeljima da kreativno iskoriste vreme izolacije sa decom, a sve zajedno pozvala je na saosećajnost i empatiju.

Milena Minja Bogavac, istakla je važnost pozorišne umetnosti u detinjstvu, a samim tim i u čitavom životu.

U poruci koju je nazvala „Ispovest jedne teatroholičarke“, istakla je i da rad u pozorištu za decu i sa decom predstavlja posebnu odgovornost.

„Ne znam da li znate šta je to teatroholičarka. Ustvari, nisam sigurna čak ni da ova reč stvarno postoji, ali mislim da to znači kako ne mogu da živim bez pozorišta! Istina je da to nikada nisam ni pokušala, ali – kad samo zamislim šta bih radila u nekom svetu gde pozorište ne postoji, jedino što mi pada napamet je da bih morala da ga izmislim! Inače bi mi bilo dosadno i bila bih veoma tužna“, piše Bogavac.

Ona je istakla da je centar njenog sveta bilo pozorište još od detinjstva, i da zbog toga kada pravi pozorište za decu, ili sa njima, oseća sasvim posebnu vrstu odgovornosti.

„Moje kolege znaju da kažu: „Deca su publika koju ne možeš slagati!“, ali ja se ovom tvrdnjom ni malo ne slažem. Naprotiv, mislim da su deca pametnija od odraslih, baš zato što iskreno veruju u neke stvari koje bi odraslim ljudima mogle da se učine kao laž. Deca su pametna, zato što znaju: između istine i laži, postoji jedan međuprostor. Taj međuprostor, zove se fikcija. Ponekad se zove i mašta. U tom prostoru počinju sve ideje koje menjaju svet… I baš u tom prostoru, nastaje pozorište“, poručuje dramaturškinja.

Ona je dodala da odrasli često zaborave kako se u taj prostor ulazi, ali da su deca suvereni vladari jer se “potpuno rasterećena od svih nebitnih, „odraslih misli.“

„Odrasli kažu: deca se igraju… i delimično su u pravu. Jer, onda kad se igraju, deca ustvari prave pozorište, potpuno nesvesna da to čine. Jedina razlika između dece i nas, teatroholičara, jeste u tome što mi to radimo svesno. Mi, teatroholičari, svesno i namerno, čuvamo svoje ulaznice za onaj prostor između istine i laži, i to baš zato što iz tog prostora imamo najbolji pogled na istinu i najveću sposobnost da prepoznamo laž. I zato, pozorište jeste najprirodnije mesto za odrastanje“, piše Bogavac.

Ona je istakla da u pozorištu, nikada nismo sami, „tu smo zajedno, kao podela, kao tim ili kao publika… ali, uvek kao „mi“ i to je dobro.“

„U pozorištu, učimo da MI možemo više, nego samo ti… Ili samo ja. Pozorište nam stalno dokazuje da ima nešto slično u svakom „ja“ i svakom „ti“, na ovom svetu. To je umetnost igre, ali i umetnost dogovaranja. Jer, pozorište se pravi od ljudi, za ljude i o ljudima. Dakle, pozorište je najljudskija stvar na svetu! Vodite decu u pozorište, da bi sutra bila bolji ljudi”, poručula je ona.

Za kraj pozvala je sve da vode decu u pozorište, jer je ono prostor u kom se događaju samo lepe stvari, „tu niko nije došao mukom, niti zato što tako mora“.

„Vodite decu u pozorište, da ne zaborave da izmišljaju! Jer, svet je bez toga dosadno i vrlo tužno mesto“, navela je dramska autorka, rediteljka, scenaristkinja i pesnikinja, koja je od prošlog leta i na čelu Šabačkog pozorišta.

ASITEŽ Srbije pokrenula je kampanju „Pozorište u tvojoj sobi“ kojom poziva pozorišta, umetnike i stvaraoce koji se obraćaju mladoj publici da podele sadržaje i programe različitih formata; predstave, radionice, pričaonice, vežbaonice zajedničkom akcijom koja koristi virutelni prostor.

Obeležavanjem Svetskog dana pozorišta za decu i mlade, započinje i Svetska nedelja izvođačkih umetnosti (World Performance Week), koja obuhvata i Dan lutkarstva – 21. mart, Dan pantomime – 22. mart, i Dan pozorišta – 27. mart.

