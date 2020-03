Potresna ispovest italijanskog lekara koji je pobedio virus: SMRT je vrebala noću (foto, video)

Najgore je noću. Nisam mogao da spavam, sobu je preplavila teskoba. Tokom dana dolaze lekari, sestre, dostavljaju hranu. A noću… Noću dolaze noćne more. Smrt vreba, ispričao je Fabio Biferali (65), italijanski lekar koji je pobedio virus korona posle osam dana provedenih na intenzivnoj nezi.

This is Rome, my hometown, a ghost town with its population of 5 million in lockdown. I am mourning the lost lives of over ten thousand Italians, 900 of whom having passed in the last 24 hours. 51 doctors have lost theirs life

on the front line already. #coronavirus #italy pic.twitter.com/KcPl190y9K — Alessandro Ciani (@Chanosky) March 29, 2020

Biferali je jedan od italijanskih lekara koji je zaražen virusom korona, prenosi hrvatski Jutarnji list.

These two Italian doctors husband & wife struggled day & night to save 134 patients

On the 8th day, they both succumbed to corona

Both of them stood in the lounge of the hospital & saw each other for the last time with love in the eyes of death

Later on they both died😭#Italy pic.twitter.com/4cZPB46obp — نُور (@Noor___044) March 26, 2020

U potresnoj ispovesti Biferali opisuje šta je sve prošao od kako se zarazio i kako je bilo na odeljenju intenzivne nege, gde je proveo osam dana.

„Imao sam čudne bolove, kao da mi neko sedi na leđima. Pošto sam lekar, rekao sam samom sebi da je to upala pluća. Ne mogu da govorim o tome, a da ne zaplačem. Suze mi sad lako dolaze“, rekao je Biferali.

„To što sam lekar pomoglo mi je u boli. Terapija kiseonikom je teška, potraga za radijalnom arterijom bolna. Neki drugi očajni pacijenti vikali su: ‘dosta, dosta’“, navodi on.

95 year old grandmother is the oldest patient to recover from Corona virus in Italy

#CoronaUpdate #COVIDー19 pic.twitter.com/JBY6bTDepH — Covid19 World Live Update (@covid19_world) March 28, 2020

Kaže da tokom boravka na intenzivnoj nezi nije mogao da spava, pa je našao način da sebi olakša situaciju.

„Brojao sam udisaje čoveka do sebe pomoću štoperice na mobilnom telefonu. Zadao sam sebi zadatak da pazim na njega. Tako sam prestao misliti o sebi“, priča italijanski lekar.

Seća se da je medicinsko osoblje bilo potpuno prekriveno zaštitnom opremom.

„Mogao sam da im vidim samo oči, brižne oči, i da im čujem glas. Oni su mi ulivali nadu“, dodaje Biferali.

Kaže da mu je u tim danima najviše nedostajala porodica.

In Italy, a child looking up at the sky and voicing his mother, his mother died due to corona virus. He could not even see his dead mother.#StayHome pic.twitter.com/Iw6duxBSAo — uvesh (@uvesh74943953) March 26, 2020

„Bojao sam se da ih više nikada neću videti i zagrliti. Dopustio sam da me očaj preplavi“, ispoveda se lekar.

Naglašava da je u ovome naučio važnu lekciju.

„Od sada nadalje, boriću se za javno zdravlje. Ovo se ne sme tretirati kao pokazna vežba i ostaviti u rukama političara“, objašnjava.