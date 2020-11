Poznati muzičar u 45. godini preminuo od koronavirusa

Bojan Zlatanović, bubnjar popularne grupe „Amadeus bend“ preminuo je nakon borbe sa koronavirisom.

Bojan poznat i po nadimku Tokan, izgubio je bitku sa virusom u 45. godini, a muzički svet ostao je u šoku nakon ove tužne vesti.

Pevač Darko Filipović objavio je tužne vesti i oprostio se od svog kolege i prijatelja uz crno-belu fotografiju.

„Brate moj, znam samo da ćemo se nekada… negde opet sresti… R.I.P.“, napisao je Filipović.

Zlatanović iza sebe ostavio suprugu i dete, kojima je najteže zbog njegovog gubitka.

“Najteže je njegovoj ženi i detetu, koje je voleo najviše na svetu. Svi smo bili uz njega do poslednjeg časa. Međutim, on za nas nije umro. Zajedno smo od osnivanja benda i tako će biti do kraja. Živeće s nama, kao da je tu”, rekao je za Nova. rs njegov kolega iz benda Aleksandar Aca Stanimirović.

