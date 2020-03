Poznati srpski pevač zaražen koronavirusom (foto)

View this post on Instagram

Ovo je moj jedini profil koji lično vodim. Ne računajući fp profile- molim sve koji otvaraju profile sa mojim imenom da to ne čine . Upozorenje …. HVALA ! #singer #actor #performer #djordjedavid @armyshopsrbija @naviforce_srbija #love #belgrade #serbia🇷🇸 #europe🇪🇺