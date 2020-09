Pralica: Malim pekarima potrebna pomoć, gube tržište

BEOGRAD – Zbog situacije sa epidemijom korona virusa i okolnostima koje je izazvala, male zanatske pekare u Srbiji beleže gubitak prometa od 70 do 85 odsto i suočavaju se s gubitkom tržišta, izjavio je danas predsednik Unije pekara Srbije Zoran Pralica.

On je za Tanjug rekao da je pomoć države privredi bila od velikog značaja, ali da su važne i dodatne mere koje bi olakšale poslovanje malih pekara širom zemlje.

Industrija pekarskih proizvoda u Srbiji, koja snabdeva velike trgovinske lance, beleži rast prometa jer su „veliki pekari“ preuzeli na sebe deo tereta malih lokalnih zanatskih pekara koje su u problemu što se poslovanja tiče.

Pralica kaže da su male pekare zatvaranjem škola i zabranom izlaska starijima od 65 godina, izgubile oko 60 odsto kupaca.

„Pokušavamo ipak i nastojiimo u tome da zadržimo radnike i građane redovno snabdevamo pecivom i hlebom“, rekao je Pralica.

Ističe da je problem i nalaženje kadra sa iskustvom jer mnogi pekari odlaze u inostranstvo, što je dovelo i do toga da im plate sada budu veće nego ranije.

„Pomoć države je bila važna, ali bitno je da što pre dogovorimo i dalje mere pomoći s resornim ministarstvima jer se bojim da bi vrlo brzo moglo da dođe do poremećaja snabedavanja tržista i zatvaranja pekara“, upozorava Pralica.

Ističe da je važno da se nađu adekvatna rešenja da se prebrodi kriza.

Takođe apeluje na pekare da poštuju propise, izdaju fiskalne račune, i ukazuje da nije lako organizovati rad i prijavljivanje radnika u situaciji kada oni dolaze da rade, vrlo brzo odlaze i smenjuju se…

Ukazujući da je usled kontrola Poreske uprave proteklog meseca e privremeno zatvoreno oko 300 pekara, Pralica navodi da je to veliki problem i ukazuje da je važno da postoji razumevanje u ovakvoj situaciji.

Bilo bi dobro da kazne budu kroz neku vrstu opomene, ili da one budu blaže, a da ne dolazi do zatvaranja što takođe dovodi do posledica, rekao je Pralica.

Dodaje i da je ova kriza ponovo pokazala da su mikro preduzeća najvažniji deo privrede i da je takođe važno da se sačuvaju zanati i preduzetništvo.

Ministar finansija Siniša Mali ukazao je nedavno da je Poreska uprava u proteklih nekoliko nedelja težište svojih aktivnosti stavila na terensku kontrolu pekara i dodao da je inspekcija od 500 pekara koje je kontrolisala utvrdila nepravilnosti u radu kod više od 300 njih.

Uglavnom su se nepravilnosti odnosile na neizdavanje fiskalnih računa i neprijavljivanje radnika.

