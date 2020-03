Prekinuto nošenje olimpijske baklje kroz Grčku

ATINA – Grčki olimpijski komitet je odlučio da prekine nošenje baklje kroz tu zemlju kako bi zaštitio zdravlje stanovništva od korona virusa, prenosi ANA.

Baklja je zapaljena juče u Olimpiji i do noći je preneta do Kalamate. Danas je nošenje baklje trebalo da se nastavi, ali su masovna okupljanja ljudi na ceremoniji u Sparti izazvala zabrinutost lokalnih vlasti. To je dovelo do otkazivanja ostatka programa o čemu je odlučio Grčki olimpijski komitet u dogovoru sa Ministarstvom zdravlja i Međunarodnim olimpijskim komitetom.

Prenošenje olimpijske baklje u Japan, koji je domaćin ovogodišnje Olimpijade, biće obavljeno 19. marta na stadionu Panatinaiko (Kalimarmaro) u Atini, kao što je i planirano, ali bez prisustva publike.

(Tanjug)