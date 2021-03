Premijera predstave „Iluzije“ 19. marta u Narodnom pozoristu

BEOGRAD – Autorska i glumačka ekipa nove predstave „Iluzije“ Pjera Korneja u režiji Nikole Zavišića danas je imala susret sa novinarima povodom premijere koja će biti održana u petak, 19. marta, na sceni „Raša Plaović“ beogradskog Narodnog pozorišta.

U glumačkoj podeli su: Nikola Vujović i Ivan Bosiljčić u alternaciji glavne uloge reditelja i Klendora, Miloš Đorđević, Sena Đorović, Anastasia Mandić, Zoran Ćosić, Nemanja Stamatović i Bogdan Bogdanović.

Upravnica nacionalnog teatra Ivana Vujić Kominac istakla je da su tri francuska dramska pisca najznačajnija u istoriji pozorišta – Žan Baptist Poklen Molijer, Žan Rasin i upravo Pjer Kornej, čiji se poznati komad sada realizuje.

Ona je podsetila da je njegova drama „Sid“ igrana još 1903. godine u Narodnom pozorištu, a ovaj komad „Iluzije“ je najpoznatiji pod nazivom „Pozorišne iluzije“ koji je bio hit na sceni JDP-a pre 30 godina (1991), u režiji Slobodana Unkovskog.

Tada su na pozornici blistali Mira Furlan, Žarko Laušević, Vojislav Brajović, Dragan Jovanović i mnogi drugi.

„Reditelj Zavišić je napravio predstavu o pozorištu i ljubavi, što je lekovito i idealno u ovo doba korone“, napomenula je upravnica.

„Zavišić je veoma duhovit umetnik, koji nikad ne miruje kako se vidi na probama, a nikada ne pravi konvencionalne predstave“, opisala je Vujić Kominac reditelja komada.

Projekat se održava u Mesecu Frankofonije, kada je u prvi plan istaknuta umetnost francuskog govornog područja, a Narodno pozorište se uveliko priključilo posebnim programom javnog čitanja drama savremenih francuskih autora.

Iako najavljen za glavnu ulogu, Ivan Bosiljčić se još oporavlja od preležanog korona virusa, tako da će ga na premijeri i u kasnijim izvođenjima zameniti glumac Nikola Vujović.

„Delikatno je danas raditi Pjera Korneja, i to u aleksandrincu, posebno u doba neizvesnosti koje korona donosi, gde se stvari svaki čas menjaju“, izjavio je reditelj Zavišić, čije se dve predstave već duže igraju u ovom pozorištu – „Važno je zvati se Ernest“ Oskara Vajlda (više od 100 izvođenja) i „Izbiračica“ Koste Trifkovića (više od 50 puta).

„Ova priča o teatru transponovana je u 20. vek, a mi smo stvorili jednu paralelnu dimenziju koja nema direktne veze sa Kornejem, ali se lako učitava u njegov svet.

Kompleksna je to priča, gde se odvija igra u igri kao predstavljanje više različitih slojeva“, pokušao je reditelj da približi dramu javnosti, gde je po njemu pozorište jedan komplikovani mehanizam.

Veoma je zahvalan strpljenju svih glumaca i ostalih saradnika na ovom procesu rada, koji je imao razne promene usled situacije sa pandemijom.

Direktorka drame NP Molina Udovički Fotez otkrila je kako je Bosiljčić skoro izjavio da je reditelj Zavišić pomalo zapostavljen i nedovoljno iskorišćen u srpskom pozorištu, sa čime se ona u potpunosti složila i misli da će ga drugačije svi gledati nakon ove predstave.

Takođe je navela da će Ivan Bosiljčić igrati vodeću ulogu kada mu to zdravlje bude dozvolilo, te da će onda to zapravo biti dve različite predstave, jer igraju dva veoma različita dramska umetnika u svakom pogledu, i biće zvanično objavljeno kada će Bosiljčić imati svoju premijeru.

„Teško je pričati o procesu rada na predstavi, jer on još uvek traje, a biće završen tek u petak na premijeri“, objasnila je Anastasia Mandić.

Ona je navela da se celom svetu dešava civilizacijski šok zbog kovida 19 i da u ovom vremenu je potrebno igrati i komediju, a ne samo ozbiljne teme.

„Smatram da ne bi trebalo da poredimo našu „Iluziju“ sa „Pozorišnim iluzijama“ JDP-a, iz razloga što je taj komad pre tri decenije ipak igran u prošlom veku, sa drugačijim pogledom i rešenjima.

Mi smo generacija koja ima svoj zapis stvarnosti, a i oni su imali tada svoj zapis“, podvukla je glumica.

Miloš Đorđević, koga publika poznaje i voli kao izvanrednog komičara, akter je dugovečne predstave „Važno je zvati se Ernest“ istog reditelja, i po sopstvenom priznanju veoma voli da rade zajedno, posebno jer mu odgovara specifičan humor od Zavišića, koji je možda nekima čudan.

„Osećam se uzbuđeno i privilegovano što igram u novom delu tokom doba korone, jer mi ovaj vid bekstva iz realnosti nikada u karijeri nije ovoliko prijao“, istakao je Đorđević.

„Velika radost i zabava su nam bili prisutni na probama, i prema mom dužem iskustvu do sada, uvek se ispostavilo da ta predstava bude uspešna, kada se mi u procesu rada veselimo“, zaključio je glumac komičar, zapažen u dosta naslova Nacionalnog teatra.

Glumac Zoran Ćosić je primetio da je u predstavi prisutan veliki stepen kreativnog entuzijazma, koji se nije potrošio, što je na neki način odbrana glumačkog poziva u ovom teškom periodu pandemije.

Reditelj Zavišić potpisuje još scenografiju i svetlo, a u autorskoj ekipi su i kostimografkinje Bojana Nikitović i Suna Kažić, kompozitorka Anja Đorđević i dramaturškinja Hristina Mitić.

U timu je i rediteljka Julia Levai kao „desna ruka“ Zavišiću, na internacionalnoj praksi kao učesnik programa Umetničke rezidencije Evropske pozorišne konvencije (ETC), koja živi na relaciji London – Budimpešta.

