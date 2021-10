Premijerka: Nisu tačni navodi u Pandorinim papirima o Siniši Malom

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić rekla je danas da u navodima iz “ Pandorinih papira“ o ministru finansija Siniši Malom nema ništa što domaći nadležni organi već nisu istražili i istakla da ona veruje u institucije.

Ona je to rekla je na onlajn samitu „Njena moć“ u organizaciji časopisa „Forin polisi“ odgovarajući na pitanje urednice Ejmi Makinon kako komentariše navode iz Pandorinih papira“ da ministar finansija Srbije ima 24 apartmana u Bugarskoj u vrednosti od pet miliona evra.

Brnabićeva je istakla da je ministar rekao da to nije tačno a da ona kao predsednica Vlade ostavlja nezavisnim institucijama da rade svoj posao.

Na pitanje Ejmi Makinon da li to znači da ona smatra da navodi iz Pandorinih papira nisu tačni, Brnabić je odgovorila potvrdno.

Odgovarajući na pitanje o genocidu u Srebrenici, Brnabićeva je rekla da ne poriče da se dogodio strašan zločin, ali da ne prihvata da je reč o genocidu i istakla da stoji iza Deklaracije koju je usvojila Skupština Srbije u kojoj je osudjen zločin nad bošnjačkim stanovništvom za koji su odgovorni pojedinci.

Ona je ocenila da je Srbija uradila sve što je u njenoj moći da pomogne Tribunalu u Hagu da donese presudu o tom zločinu.

Tema samita bila je posmatranje aktuelnih kriza pandemije i klimatskih promena kroz prizmu rodne ravnopravnosti.

Upitana da li je i u Srbiji, kao i u većini zemalja, došlo do porasta nasilja tokom pandemije korona virusa, Brnabićeva je rekla da jeste ali i do porasta psihosomatskih problema poput napada panike, depresije i to ne samo kod žena, već u celoj populaciji.

Govoreći o položaju žena u društvu u Srbiji, ona je istakla da žene sve više zauzimaju važna mesta u vodjenju zemlje i istakla da je u Vladi skoro 50 odsto žena. Navela je da je na čelu Narodne Banke Srbije takodje žena, ali i da se prvi put u istoriji, posle poslednjih izbora, žene nalaze na čelu pojedinih gradova.

Samit „Njena moć“ okuplja žene lidere iz vlada, privrede i civilnog društva koje utiču na stvaranje sistemskih promena širom sveta.

(Beta)

