Preminuo bivši predsednik Reala Sans

MADRID – Nekadašnji predsednik Real Madrida Lorenco Sans preminuo je u 76. godini od posledica zaraze korona virusom, prenela je Marka.

Sans je pre nekoliko dana primljen je na intenzivnu negu, ali s obzirom da je imao problem sa infekcijom bubrega nije mogao da se izbori sa smrtonosnim virusom.

On je bio predsednik Reala u periodu od 1995. do 2000. godine i u to vreme su osvojena dva trofeja Lige šampiona, pobedama protiv Juventusa i Valensije u finalima.

Posebno je značajna titula 1998.godine jer je golom Peedraga Mijatovića protiv Juventusa Real postao prvak Evrope posle 32 godine.

(Tanjug)