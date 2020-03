Preti im tužba teška milijarde evra: Kako je skijaška meka raširila virus po Evropi (foto)

Kao centar širenja virusa korone po Evropi već izvesno vreme navodi se Išgl, romantični gradić i mondensko austrijsko skijalište u dolini Paznaun u Tirolu, s nešto više od 1.600 stanovnika i milion noćenja godišnje, koji je već ugostio brojne poznate i slavne kao što su Paris Hilton, Naomi Kempbel, Bil Klinton, ali i novobogataše iz svih krajeva Evrope. Posebno je mnogo Rusa, prenosi Večernji list.

The Austrian ski resort town of Ischgl has been traced as the source of coronavirus infections across Europe — with some being traced to a popular restaurant and bar. https://t.co/cC7fUHNznG

Dakle, šta se dogodilo? U javnost je procurila vest da je jedan konobar iz popularnog i uvek dupke punog bara Kicloh u Išglu, zaražen koronavirusom krajem februara, i da je danima i dalje radio, „sejući“ zarazu oko sebe. Međutim, ni vlasnik bara ni ketering kompanije čiji je konobar bio zaposleni nisu, uprkos obavezi pridržavanja mera zaštite građanstva od širenja zaraznih bolesti, prijavili lokalnim vlastima zarazu koronavirusom.

Uzbuna je nastala tek kada su posetioci tog bara, gradića i skijališta iz Austrije, ali i iz Danske, Norveške, Nemačke i Islanda, po povratku svojim kućama počeli naglo da obolijevaju i bili pozitivni na testove koronavirusa. Više od polovine Norvežana koji su se vratili svojim kućama iz Austrije pozitivno je testirano na Covid-19, kao i trećina koronavirusom zaraženih Danaca kao i na stotine Nemaca iz Hamburga i Bavarske odakle je izuzetno veliki broj turista bio na skijanju u Austriji.

Vlade tih zemalja su počele, jedna za drugom, da stavljaju gradić Išgl na listu rizičnih područja. Među njima prva je bila islandska vlada koja je videla da je „vrag odneo šalu“ i 4. marta upozorila nadležne austrijske vlasti, preko Evropskog sistema ranog upozoravanja o epidemijama, da je grupa Islanđana koja je zimovala u Išglu zaražena koronavirusom. I ne samo upozorila nego i svrstala ovo tirolsko skijalište, rame uz rame sa Kinom, Italijom, Iranom i Južnom Korejom, u rizične zone zaraze koronavirusom. Ni to ne bi bila neka katastrofa da se austrijske vlasti nisu oglušile na upozorenja pristigla iz inostranstva i odmah po primanju istih zatvore Kicloh, a Išgl stave u karantin.

Bar je zatvoren tek nedelju dana kasnije, 10. marta, a Išgl je u karantinu završio još tri dana kasnije. Stranim turistima dopušteno je da napuste Išgl i vrate se u svoje zemlje, ali očigledno u nekoordinisanoj akciji samo uz opasku da se duže ne zadržavaju u Austriji. Većina se odmah i vratila, ali na stotine gostiju tražilo je novi smeštaj dok su čekali letove. Veliki broj njih, mediji su spominjali brojku od tri stotine, završio je u hotelima ili apartmanima u Insbruku i okolini.

The Ischgl case truly shows the value of social distancing. One waiter with coronavirus was the source of hundreds of coronavirus infections for tourists and had a major impact on the spread of the disease in the Nordic countries. If that person had just called in sick. pic.twitter.com/7Qliz0Zr9M

— Tiina Wiik 🇫🇮 (@SwanOfTuonela) March 24, 2020