Preti li žarište na Tvrđavi: Sve više zaraženih, a Egzit nudi popuste…

Sudbina ovogodišnjih muzičkih festivala iako su termini zakazani, i dalje je neizvesna. Organizatori Sabora trubača u Guči i beogradskog Bir festa ukazuju da neće održavati festivale po svaku cenu, dok iz Egzita ne posustaju, već čak nude i popuste na kupovinu karata.

Epidemija korona virusa u Srbiji poprimila je novu dimenziju od početka juna. Broj obolelih i umrlih poslednjih dana raste, zbog čega su brojni gradovi uveli vanrednu situaciju, a Beograd je među poslednjima u nizu. Stručnjaci se nadaju da će se primenom mera, postupno osetiti smanjenje registrovanih slučajeva.

Iako u Novom Sadu mere vanredne situacije ne važe, najveća polemika u javnosti izbila je zbog toga što organizatori Egzita i dalje ne odustaju od planiranog termina održavanja ove muzičke manifestacije, niti se oglašavaju u medijima, tako da se ulaznice uveliko prodaju. Čak se na društvenim mrežama nude i popusti za kupovinu više karata.

Može li Egzit biti novo žarište

O riziku održavanja ovog festivala koji dnevno okuplja preko 50.000 hiljada ljudi za Sputnjik je govorio epidemiolog Zoran Radovanović. On smatra da bi Egzit trebalo da se održi ako broj novih slučajeva oboljevanja od korona virusa bude manji od 10.

„Bilo bi razumno da ako bi broj novootkrivenih pao na jednocifren, na primer 5, 6 u Srbiji, da se onda festival održi. Ali ako je znatno veći, ako je trocifren, onda ne bi smeo da se održi. Ako bi broj zaraženih bio preko sto, onda bi to pomoglo rasejavanju infekcije, pa bismo bili u situaciji kao i sada“, upozorava epidemiolog.

Sudbina Bir festa

Dejan Grastić, organizator „Bir festa“ manifestacije koja se održava u Beogradu, rekao je za Sputnjik da u ovom trenutku niko ne može da predvidi razvoj situacije do planiranog termina održavanja ovog festivala, i da je mnogo nepoznatih u jednačini. Za jedno veče je, prema njegovim rečima, na Bir fest dolazilo po sto hiljada ljudi. Sada može da se govori o pet ili deset puta manjem broju, ali to će zavisiti od toga šta država bude dozvolila.

„Ne sme tu biti igranja sa zdravljem ljudi. Mi možemo samo da pratimo razvoj situacije, da se nadamo da je kraj avgusta još daleko, i da slušamo mere i preporuke države. Po ovome što je trenutno na snazi, festival ne bi mogao da se održi. Ako se to ublaži, epidemiološka situacija krene da se smiruje, videćemo da u nekom obliku održimo festival, ali svakako sa drastično manjem brojem ljudi uz mere koje će propisati država“, poručuje Grastić.

Guča – male šanse ove godine

Sa njim se slaže i Jovan Kovačević, direktor Kulturnog centra opštine Lučani i jedan od organizatora Sabora trubača u Guči. On se nada da ovaj festival neće biti održan, zbog toga što Guča nije mesto ni manifestacija gde se miruje i gde nema kontakata, gde nema prilike za zarazu:

„Ako igde ima rizika, ima u Guči. A preporuke su za nas obavezujuće. Sada je u Beogradu ograničeno okupljanje, u Srbiji nije, ali mi moramo da vodimo računa da se u Guči isto može preneti zaraza kao i u Beogradu. Pa sada osluškujemo i čekamo šta će nadležni državni organi, Vlada i Krizni štab, odlučiti, da li će biti nekih konkretnih mera ili ne“.

On navodi da su neke mere organizacije kvalifikacija za učešće takmičara već obavljene, ali da nisu sve, jer i u predtakmičarskom periodu mora da se vodi računa o sprovođenju mera i sprečavanja širenja zaraze.

„Ako bismo održavali sabor, za šta mislim da nema uslova, morali bismo da sprovedemo preporučene mere zaštite, makar u objektima koje upotrebljavamo za Sabor. A to konkretno znači da će kroz Kulturni centar koji je organizator kulturnog programa proći i biti na istom mestu na stotine ljudi, što podrazumeva obezbeđivanje svih mera zaštite, i rukavica i maski, i obezbeđivanje distance i dezinfekcije. Tada bi teret sprovođenja mera spao na svakog konkretnog organizatora i učesnika u organizaciji, a to bi povećalo broj učesnika osoblja u organizaciji Sabora“, tvrdi Kovačević i dodaje da je to u uslovima preusmeravanja budžetskih sredstava na borbu protiv korona virusa, i pomoći nakon poplava koje su zadesile ovaj kraj, praktično nemoguće.

Za sledeću nedelju je zakazan sastanak na kome će se odlučivati o sudbini ne samo ove, već i drugih manifestacija moravičkog okruga, poput Lav festa, Sabora Frulaša u Prislonici, Sabor violinista u Pranjanima, Nušićijade u Ivanjici, i mnogih drugih.

„Najbitnije je izboriti se sa kovidom. Ako imamo u vidu da su Englezi otkazali Vimbldon koji 200 godina nije otkazan, ako su otkazane Olimpijske igra, Okobarfest, mi volimo Guču više nego sve to skupa, ali ako to znači opasnost po život i po zdravlje, ako ćemo da dovedemo ili odavde ispratimo zarazu, onda to stvarno nema cenu“, zaključuje sagovornik Sputnjika.

Održavanje festivala neizvesno

Epidemiolog Radovan Čekanac ocenjuje da je održavanje muzičkih festivala u Srbiji koji su zakazani za avgust pod znakom pitanja i ponavlja da je korona virus nepredvidiv, i da ne može da da procene čak ni za bliži period.

„Trenutno apsolutno tu ne može ni organizator nikakve mere da sprovede. Od nošenja maski nema ništa, da se drži distanca isto. Samo eto postoji nada da neće doći toliko ljudi ako bude ovava situacija. Možda je najbolje sačekati i davati neke preciznije izjave deset do petnaest dana do održavanja. Ljudski je i nadati se da će ovo za 15, 20 dana poprimiti neki drugi tok“, smatra epidemiolog.

