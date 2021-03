Privrednici Albanije: Vakcinacija pokazala ozbiljnost Srbije

TIRANA – Privrednici iz Albanije, koji su se tokom vikenda vakcinisali protiv korona virusa u Srbiji, ocenili su da je to bila dobra prilika, jer to u svojoj zemlji nisu mogli da učine i da je tim činom pokazana ozbiljnost Srbije.

Jedan od zaposlenih na aerodromu u Tirani rekao je da je organizacija vakcinacije protekla dobro, prenosi Reporteri.

„Mislim da je to dobra prilika da se uradi, i to pokazuje ozbiljnost države Srbije i bez sumnje njenu snagu kao države“, rekao je on nakon što je primio vakcinu AstraZeneka.

Među vakcinisanim su bile i, obučene u crveno, stjuardese albanske aviokompanije „Albawings“.

„Za nas je to bilo važno jer je to bila jedina prilika da se trenutno vakcinišemo. S obzirom da radimo u avio-kompaniji, želeli smo da imamo priliku da naše osoblje bude vakcinisano i s obzirom da je u Albaniji trenutno nije moguće to uraditi u ovoj kategoriji koju mi predstavljamo“, izjavila je jedna stjuardesa albanske aviokompanije.

Vakcinaciju protiv koronavirusa organizuje Privredna komora Srbije koja je u saradnji sa Vladom Srbije obezbedila 10.000 doza vakcine AstraZeneka.

Više do 7.500 privrednika iz Albanije, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore prijavilo se za vakcinaciju.

Kosovska privredna komora ranije je saopštila da je odbila da učestvuje u vakcinaciji u Srbiji iz „principijelnih razloga“, međutim Privredna komora Srbije navodi da su neki privrednici sa KiM došli na vakcinaciju.

Tzv Kosovo jedino u Evropi nije započelo postupak vakcinacije protiv koronavirusa, piše Kosovo onlajn.

(Tanjug)

