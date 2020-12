Procene: Manje preminulih u Italiji tek oko Božića

RIM – Krivulja koja pokazuje broj preminulih od kovida-19 u Italiji počeće da se smanjuje između 20. i 23. decembra, izračunato je na Institutu za zdravstvenu metriku i procene, univerziteta u Vašingtonu, piše list “Fanpejdž”.

Procenu potvrđuju i italijanski stručnjaci koji kažu da su svi epidemiološki parametri, pa i smrtnost u opadanju, i pokušvaju odgovoriti na pitanje zašto je u Italiji tako visoka stopa smrtnosti. U poslednja 24 sata 662, a pre neki dan čak 996 kovid-pacijenata je umrlo u jednom danu.

“Razlog ovako visoke smrtnosti među kovid-pacijentima u Italiji je i dalje misterija. Jedan deo stručnjaka veruje da je to zato što je Italija po prosečnoj starosti populacije prva u svetu. Ali to nije dovoljan razlog. Verujem da je visoka smrtnost ovih dana među osobama koje su inficirane početkom novembra, jer od zaraze do ishoda bolesti prođu tri do četiri sedmice”, tvrdi za list profesor na torinskom univerzitetu Lorenco Ričardi.

Njegov kolega iz Visokog instituta za zdravlje, profesor Graciano Oder precizira da je “visoka smrtnost u drugom talasu pandemije u Italiji rezultat činjenice da se virus geografski više raširio na teritoriji Italije nego u prvim mesecima, na početku zarze od koronavirusa”.

Loša vest je da, prema statističkim procenama, krajem januara naredne godine u Italiji može biti čak 90 hiljada ukupno preminulih od kovida-19, a to znači 30 hiljada više nego sada, ocenjuje list “Fanpejdž”.

(Tanjug)

