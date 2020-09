Procurilo snimak: Tramp priznao da je lagao (video)

Američki predsednik Donald Tramp otvoreno je priznao da je hteo da umanji pretnju kovida-19, rekavši istovremeno da je koronavirus opasan, pokazuje nova knjiga novinara Boba Vudvorda.

Osam nedelja pre predsedničkih izbora, objavljivanje delova ove knjige koju je uredio čuveni novinar koji je razotkrio aferu Votergejt, pokrenulo je oštru reakciju demokratskog kandidata Džoa Bajdena, koji je upozorio da je to bila „izdaja“ američkog naroda.

Trump tells Woodward he played down the threat of the coronavirus.

"I wanted to always play it down. I still like playing it down because I don't want to create a panic."

He also tells Woodward that "plenty of young people" are vulnerable — different from his public message pic.twitter.com/fJZUZtJTIv

— Manu Raju (@mkraju) September 9, 2020