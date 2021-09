Produzen rok za dodelu novca za kupovinu dela udzbenika

BEOGRAD – Rok za prijave na javni poziv za dodelu bespovratnih novčanih sredstava u vrednosti četiri udžbenika produžen je do 15. oktobra, izjavio je danas zamenik gradonačlenika Beograda Goran Vesić.

Reč je o pozivu na koji mogu da se prijave svi roditelji čija deca u državnim osnovnim školama pohađaju prvi i drugi razred, a njih je oko 34.000 na teritoriji Beograda.

Vesić je podsetio da se subvencije dobijaju za udžbenike iz srpskog jezika, matematike, predmeta Svet oko nas i izabranog stranog jezika, dodajući da je vrednost subvencije oko 6.000 dinara, u zavisnosti od izdavača.

Precizirao je da se do danas u 11 sati prijavilo ukupno 23.129 roditelja onlajn i oko 4.000 putem pošte, što je više od 27.000 prijava.

Roditelji se za ovu gradsku pomoć prijavljuju uz potvrdu iz škole da je dete upisano u prvi ili drugi razred, očitanu ličnu kartu čime dokazuju da su roditelji i zakonski zastupnik deteta i kopiju platne kartice sa tekućim računom.

„S obzirom na to da se jedan deo roditelja javio s molbom da se rok produži jer neko u porodici ima korona virus, pa ne mogu da odu do škole da uzmu potvrdu mi smo danas doneli odluku da se rok za prijavu produži do 15. oktobra kako bi svi roditelji koji iz objektivnih razloga nisu mogli da uzmu potvrdu mogli da to da učine i iskoriste pravo koje im je Grad dao“, rekao je Vesić.

Dodao je da očekuje više od 30.000 prijavljenih, a možda i više, od ukupno 34.000 roditelja koliko ih ima pravo na ovu vrstu subvencije.

Vesić je rekao da su do 11 sati danas isplaćene subvencije za 6.719 prijavljenih u vrednosti od 43.493.291 dinar, te da je obrađeno novih 1.616 zahteva u vrednosti od još 10.445.000 dinara.

„Zaključno sa današnjim danom, sasvim sigurno ćemo isplatiti novac za više od 10.000 roditelja“, rekao je Vesić novinarima, nakon obilaska kol-centra Fondacije za mlade talente Grada Beograda, gde se obrađuju zahtevi za dodelu bespovratnih novčanih sredstava za kupovinu dela udžbenika za učenike prvog i drugog razreda državnih škola.

Vesić je ukazao da roditelji obavezno provere broj žiro računa jer je, kako kaže, bilo dosta slučajeva da su računi pojedinih banaka ugašeni, pa se novac vraćao zbog čega su volonteri morali da pozivaju roditelje i čitava procedura je trajala duže nego što je bilo potrebno.

Isto je, dodaje, bilo i u slučajevima nepotpune dokumentacije.

„Dnevno sada obrađujemo skoro 2.000 zahteva jer smo angažovali i neke druge ljude iz uprave, s obzirom na to da je ovo veliki posao. Svi roditelji koji su se do sada prijavili onlajn dobiće novac u narednih desetak dana“, istakao je Vesić.

Vesić je rekao da postoje mediji i pojedinci koji od toga da li roditelji dobijaju novac deset dana kasnije ili ranije prave svoju političku priču.

„Moja molba je da se od ovoga ne prave političke priče jer svi treba da se radujemo što Grad ima novca da pomogne deci na ovaj način, kao i kupovinom tableta“, dodao je Vesić.

Događaju su prisustvovali zamenica predsednika Skupštine Grada Beograda Andrea Radulović i direktorka Fondacije za mlade talente Ana Zekavica.

(Tanjug)

