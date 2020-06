Prof. Radovanović: Nije smelo da se čeka!

Broj zaraženih koronavirusom raste već dugo, ali se ćutalo i to se krilo. Naravno da će biti novih mera, pogotovo ako se opozicija odluči na proteste. Ali, to više nije stručni krizni štab, nego politički krizni štab. Ovim rečima epidemilog Zoran Radovanović odgovara na pitanje Nova.rs – očekuju li nas nove mere zbog porasta broja pozitivnih na kovid.

“Stručna i moralna obaveza Kriznog štaba bila je da reaguju još pre sedam nedelja, jer se epidemijska kriva, od kada je ukinuto vanredno stanje – ne spušta. Čak je počela da raste”, ističe dr Zoran Radovanović za Nova.rs.

On navodi da, mimo toga što statistika pokazuje, mi znamo kakvo je stanje već danima.

“Znali smo da će se ljudi zaražavati kad se održavaju politički skupovi. A, Krizni štab je dopustio političke skupove, posebno transport tih nesrećnika autobusima po nekoliko stotina kilometara”, navodi naš sagovornik.

A kad su dopustili političke, onda su, kaže, morali i sportske.

“Utoliko pre što su morali da učine srećnima navijače, koji su glasači. Velika je bruka što krizni štab nije ranije reagovao. Jer, sada je jasno – čekalo se da sve prođe. Onaj ko je u ime kriznog štaba izlazio u javnost – pravio se lud da je sve u redu. Kao da ne znamo šta se dešava – kovid ambulante su bile pune, lekari su dobijali pozve da se hitno van mesta boravka prijave kovid bolnicama. Stanje je bilo vanredno, a iz kriznog štaba stizale su neutralne, umirujuće vesti. To nije smelo da se desi.”, naglašava dr Radovanović.

Sada, međutim, od članova Kriznog štaba, stižu drugačije vesti.

Prvo se, sa godišnjeg odmora, oglasio dr Predrag Kon, na svom fejsbuk nalogu.

“Epidemiološka situacija Kovid 19 u Beogradu je ponovo preteća. Zbog povratka studenata svojim kućama u julu može se pretnja proširiti po čitavoj Srbiji. Do pogoršanja situacije je došlo posle 5. juna kada su ograničenja javnog okupljanja bila na hiljadu, a kasnije potpuno ukinuta. Mnogo se ovo pogoršanje situacije u javnosti povezuje i sa derbijem Partizan-Zvezda odigranim 10. juna, mada novooboleli u Srbiji ne daju podatak da su bili na derbiju (bar meni nije poznato)…”, rekao je, između ostalog dr Kon.

Virus ne slabi, to je manipulacija

“Taman, posla, virus ne slabi, to su manipulacije. To je jedan isti virus, nego jedino što su u ovo doba ljudi više na otvorenom i uslovi sredine su takvi da čoveka pogađa manja količina klica pa je zato klinička slika blaža. Inače, to je isti virus”, objašnjava dr Zoran Radovanović.

On je najavio da će “nekih zabrana najverovatnije uskoro biti, npr zabrane poseta bolnicama. Biće verovatno i nekih obaveznosti (npr. nošenje maski u javnom prevozu ili još u prodavnicama)”…

Dr Srđa Janković, takođe član Kriznog štaba, danas je upozorio da ponovo postoji pretnja od razbuktavanja epidemije koronavirusa u Srbiji i da se razmatraju restriktivne mere koje će biti preduzete da se to spreči.

On bi, kako ističe “u ovom trenutku isključio preduzimanje ekstremnih mera, kao što je uvodjenje policijskog časa, jer to ne bi bilo svrsishodno u ovoj fazi”.

Dr Zoran Radovanović ističe da su reakcije Kriznog štaba sada – očekivane.

“Ta promena stava Kriznog štaba je posebno dramatična. Ispada su se oni odjednom probudili iz sedmonedeljne hibernacije. Kritično je bilo i prošle, i pretprošle nedelje i videlo se šta se iza brda valja. Nije smelo da se čeka da prođu izbori pa da protrljaju oči i probude se”, kategoričan je dr Radovanović.

Na pitanje šta bi, po njegovom mišljenju bila prava mera za sprečavanje daljeg porasta zaraženih, dr Zoran Radovanović kaže:

“Jasno je njima, a i ranije im je bilo, i samo iz nekih razloga koji nemaju veze sa strukom oni to nisu primenjivali. Ne smemo da uvedemo drastične mere kao što su bile, za tim nema ni potrebe. Ali, razumne mere, a oni znaju šta je to, moraju da se primene. Morale su još ranije, u tome i jeste problem. Oni će sada da primene ono što struka kaže, i što je bilo jasno, a pravo pitanje je a zašto to nisu uradili prethodnih nedelja”, konstatuje dr Radovanović.

Da bi te mere podrazumevale nošenje maski u prevozu, na javnim mestima?

“Da, to je ta vrsta obaveza, između ostalog. Sada, ako ja kažem – zabrana okupljanja, to znači ne sme opozicija da se okuplja, a to su i htelli. Ružno je ono što se do sada desilo. Ali, ako nisu do sada reagovali, oni nemaju moralno pravo ni sada da se jave. Ako su se pravili ludi, nek nastave to da rade, oni su sebe dezavuisali, penzionisali, poslali u irelevantno”, kategoričan je dr Radovanović.

(Daniela Ilić Krasić, nova.rs)

