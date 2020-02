Profitirali od panike zbog korona virusa (video)

Profiteri usred pošasti…

Onlajn prodavci u Italiji iskoristili su paniku do koje je došlo zbog širenja epidemije korona virusa u zemlji da enormno povećaju cene i ostvare ogromnu zaradu.

Scary scenes in Italy – crowds fleeing as hamzet men swoop in to take away an infected person in Florence.

Expect similar scenes near you soon – unfortunately will become a norm #COVIDー19 #coronavirus #coronavirususa #COVID2019 #CanaryWharf

pic.twitter.com/U1u4tg0IJE

— Zachary (@Zachary31411891) February 26, 2020