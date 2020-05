Prognoze stručnjaka: Kada će se srpska ekonomija vratiti na nivo pre korone

Kako Srbija postepeno izlazi iz epidemije virusa korona, tako ekonomija postepeno oživljava. Strani investitori se neće povlačiti i biće u našoj zemlji dugoročno, a stručnjaci procenjuju da će se ekonomija potpuno oporaviti za najviše dve godine, ako epidemiološka situacija bude povoljna u septembru.

O ekonomiji, geopolitici i zdravstvu stručnjaci su diskutovali na međunarodnoj konferenciji „Svet posle virusa korona“, održanoj u petak 29. maja. Tom prilikom, oni su za Sputnjik prognozirali šta će biti sa srpskom ekonomijom u narednom periodu.

Oporavak ekonomije za dve godine

Direktorka za regulatornu reformu NALED-a Jelena Bojović kaže da je veoma teško proceniti kada će se ekonomija vratiti na nivo na kom je bila pre početka krize izazvane virusom korona, ali da postoje optimistične prognoze.

„Prognoze su da će biti potrebno između 12 i 24 meseca do potpunog oporavka, ali sve zavisi od toga šta nas čeka u septembru, a to je nešto što će nam reći medicinski stručnjaci“, istakla je Bojovićeva za Sputnjik.

Ona kaže da su istraživanja koja su sproveli pokazala da su mala preduzeća, koja imaju do 10 zaposlenih, i kompanije koje su stare od jedne do tri godine, bile najosetljivije.

Oni su bili ti koji su brzo zatvorili svoje poslovanje i potpuno prekinuli rad. Neki su čak i otpustili svoje radnike, a veliki broj preduzetnika, više od 6.000 njih, privremeno je obustavilo svoju delatnost. Ipak, očekuje se da se oni najbrže vrate“, procenjuje Bojovićeva.

Najviše pretrpeli oni koji su radili

Ona napominje da će oporavak preduzetnika koji nisu prekinuli sa radom tokom kriznog perioda, a imali su pad prihoda od 20 do 50 odsto, biti duži – od šest do 20 meseci.

Bojovićeva ističe da su najjače ekonomske udarce pretrpeli turizam, ugostiteljstvo i saobraćaj.

„Očekujemo da će u roku od šest meseci doći do određenog oporavka drugih sektora koji su pretrpeli udar od 20 do 30 odsto smanjenja prihoda“, ocenjuje Bojovićeva.

Strani investitori u Srbiji dugoročno

Potpredsednik Saveta stranih investitora Dejan Turk ističe da strani investitori imaju svoje interne i globalne probleme, ali da su u Srbiji dugoročno.

„Prvo među najvećim pitanjima u ovom trenutku je kako će domaćinstva biti spremna na potrošnju i da li će ljudi u džepu imati novac za trošenje? Druga stvar je kakva je finansijska situacija državnih finansija, a treća, koja je naročito bitna, koliko će biti stečaja i koliko će biti firmi koje su i dalje spremne da investiraju? Četvrto pitanje, koje me najviše brine je ljudski kapital, odnosno, da li ćemo zadržati ljudski kapital u firmama“, objašnjava Turk.

On je ukazao na to da je u prethodnom periodu bilo mnogo otkaza i da će ih verovatno biti i u narednom periodu, ali je i istakao da firme bez pravih ljudi ne mogu da funkcionišu.

Dobre prilike za Srbiju i investitore

Na pitanje da li će se investitori povlačiti iz Srbije, Turk odgovara negativno, ali napominje da je u pojedinim granama kao što su turizam i ugostiteljstvo bilo mnogo problema, koji će se sigurno još neko vreme zadržati.

„Tu ima veoma malo stranih investitora. Mislim da su oni nastavili investiranje jer je tu radna snaga dobra i možda malo jeftinija. Neki kapaciteti, produkcija, servisi, čitava ICT industrija – mislim da će tu biti dobrih prilika za Srbiju i strane investitore“, ocenjuje Turk.

(Sputnjik)

