Proizvodnja Sputnjika V u Italiji može dostići 10 mil. doza

MOSKVA – Proizvodnja vakcina protiv korona virusa „Sputnjik V“ u Italiji može dostići 10 miliona doza mesečno do maja 2021. godine, izjavio je danas direktor Centra „Gamaleja“ Aleksandar Gincburg na onlajn brifingu.

„Proizvodnja je dogovorena na teritoriji Republike Italije, i to u vrlo velikim razmerama“ i dostići će do 10 miliona doza mesečno negde do maja“, rekao je Gincburg, preneo je TAS S.

On je naveo i da su razgovori o proizvodnje vakcina u ranoj fazi i u drugim zemljama Evropske unije, uključujući Nemačku i Francusku.

(Tanjug)

