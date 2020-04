Protekla noć najgora do sada u Srbiji po broju mrtvih, imamo novo žarište

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da protekla noć bila jedna od najgorih po broju umrlih zbog korona virusa, i to pre svega zbog ulaska korona virusa u Gerontološki centar u Nišu.

„Za nas je prethodna noć bila užasna. Možda najteža po broju mrtvih. Videćemo kako ćemo jutros proći. To je pre svega zbog onoga što se desilo u Nišu“, naglasio je u izjavi za Pink.

Poručio je onima koji potcenjuju bolest da ona kao da je stvorena da napadne naše roditelje.

Uz sve što ima mladih koje su žrtve, jer se ne jave na vreme ili imaju druge dodatne bolesti, korona razara organizme starijih ljudi, objasnio je on.

Ukazao je da se na malom mestu videlo šta izaziva korona, dodajući da je napravila pomor u Nišu.

„Svakog dana što slušate o pet mrtvih, do jutros je više od toga, a među mrtvima uvek imate iz Gerontološkog centra u Nišu. To će biti slučaj i u danima koji dolaze. Zamislite da nismo vodili računa o starijima kako bi bilo“, podvukao je Vučić.

„U Nišu nam se dogodila katastrofa. Srećom to je bilo na jednom mestu. Možda je korona ušla u dva do tri objekta. U Velikoj Britaniji i drugim zemljama bilo je na hiljade mrtvih izlaskom korone u staračke domove“, kazao je on dodajući da nije slučajno rečeno da ova bolest napada naše penzionere.

Vučić je kazao da nije gotovo, iako je lakše, jer se po broju zaraženih vidi da se epidemija smiruje, ali se pojavilo novo žarište, Negotin.

„Možete mapu Srbije napraviti po broju dolazaka naših građana iz inostranstva. U Srbiju je više ljudi ušlo nego u Rumuniju koja ima brojniju dijasporu. Možete napraviti tačno mapu po tome odakle su ljudi došli i videćete gde je najviše problema bilo od Valjeva, preko Paraćina, Niša, Smedereva, Požarevca, Bora“, objasnio je Vučić.

Rekao je da Srbija ne krije broj zaraženih i umrlih, da neće da testira mali broj.

Međutim ukazao je i da, kada se uporedi broj mrtvih u martu prošle i ove godine, ove imamo manje umrlih, a to je zato što su ostajali kod kuće, čuvali se od mnogih drugih stvari i vodili računa o imunitetu.

Ukazao je da je država učinila sve, te i obezbedila snabdevenost radnji, rekavši da je svaki put pred policijski čas bilo udara na radnje, a nije nedostajao nijedan proizvod.

Samo je, u početku, dodao je, bio problem sa zaštitnim maskama, ali je on prebrođen uz pomoć kineskih prijatelja, zahvaljujući kojima kupujemo i dalje respiratore.

„Obezbeđujemo sebe za budućnost. Imaćemo isto dobijenih respiratora tokom krize nego što smo imali ranije“, podvukao je on.

Sa zakašnjenjem u mogućnosti smo i da pokazujemo solidarnost sa italijanskim narodom.

(Tanjug)