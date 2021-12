Protesti, kontrole – sve više infekcija u redovima policije

BEČ – U redovima austrijske policije sve je više slučajeva zaraze korona virusom, upozorava šef sindikata policije Herman Grajlinger.

Policajci su tokom proteklih nedelja suočeni sa brojnim protestima, ali i od uvođenja strogih mera brojnim kontrolama poštovanja epidemioloških mera.

Sindikat policije u Beču ukazuje da demonstracije predstavljaju preopterećenje po policajce.

Grajlinger ukazuje da je stopa infekcije kod policajca veća od ostatka stanovništva.

„U policiji imamo dvuplo veću stopu infekcije nego kod stanovništva. Kod policije ta stopa je iznad 20 odsto“, objasnio je on.

Da bi se pokrile „rupe“ nastale oboljenjem zdrave kolege preuzimaju njihove smene što dovodi do mnogo prevremenih sati, naveo je Gerhard Cauner predstavnik bečke policije.

Uz to oni već imaju brojne prekovremene sate zbog kontrola kovid mera i demonstracija.

“ Mi se nalazimo u situaciji koja više nije prihvatljiva „, naveo je Cauner.

(Tanjug)

