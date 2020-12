Pršte najave za doček 2021. – reklamiraju se svirke i žurke kao da nema korone

Iako je izvesno da Nova 2021. neće biti dočekana tradicionalno u restoranima, klubovima i na trgovima, srpsku javnost zbunjuju i šokiraju ponude organizovanih dočeka koje se reklamiraju na internetu. Organizatori i agencije koje se bave oglašavanjem nadaju se da će doček ipak biti dozvoljen, a hoteli ukazuju na problem koji imaju sa organizatorima.

Još od oktobra, na sajtovima na kojima se oglašavaju aktuelne informacije o programima klubova, splavova i kafana, i preko kojih se vrše rezervacije, pojavile su se brojne ponude organizovanog dočeka Nove godine uz pregršt poznatih imena srpske muzičke scene i bogatu ponudu hrane i pića.

Ono što dodatno zbunjuje javnost, to su ponude koje su preslikane od prethodnih godina, pa se ne zna da li se uopšte odnose na doček 2021. godine, kako piše na sajtovima.

Neke ponude za doček 2021. – kao da nema korone

Aktuelna epidemiološka situacija u Srbiji nalaže produžetak postojećih mera donesenih radi suzbijanja širenja korona virusa, a uključuje između ostalog zabranu rada ugostiteljskim objektima od 17 časova do 5 ujutru. Iako mnoge evropske zemlje popuštaju mere za vreme praznika, teško je i pomisliti da bi organizovani doček u Srbiji mogao da bude dozvoljen.

Prema najavama portala „doček.rs“, u beogradskom hotelu „Hajat“ gostovaće pevač Saša Matić, a cene se kreću od 150 evra po osobi. Na sajtu samog hotela ovakve ponude nema.

Marketing menadžer „Hajata“ Tamara Radišić, kaže za Sputnjik da godinama unazad imaju problem sa organizatorima, jer doček ne organizuje hotel, već spoljna firma, u ovom slučaju „Tim 123 doo“.

Problem sa optimizmom organizatora

„Mi ne vršimo organizaciju dočeka već samo dajemo u zakup našu kristalnu dvoranu. Jutros smo imali sastanak sa generalnim direktorom i sa organizatorom, i oni su rekli da će sve to povući sa sajtova, ‘Beograd noću’ i slično. Mi smo naravno u šoku, ali jednostavno ne možete ni sve stvari da kontrolišete“, ukazuje Radišićeva.

Na pitanje, zbog čega se ponude organizovanog dočeka i dalje reklamiraju na internetu, Nemanja Matejić ispred firme „Tim 123 doo“ kaže za Sputnjik da se i dalje čeka šta će da bude do 31.decembra:

„Čekamo da vidimo šta će se desiti, da li će Krizni štab odobriti doček ili ne. Mi smo ljudima uzimali samo avanse, nismo prodavali nikakve karte, a avansi će biti vraćeni ako ne bude dočeka. Takve smo ugovore pravili sa hotelima i to je to“.

Matejić dodaje da ako u narednih 5, 6 dana ne bude doneta odluka kojom se ove manifestacije dozvoljavaju, doček neće biti organizovan, a avansi se vraćaju građanima.

Sajtovi ne uklanjaju ponude

Sa portala „Beograd noću“ tvrde da se na njihovoj stranici mogu naći ponude i od prethodnih godina, jer je sajt tako napravljen da ponude ne uklanja:

„Mi nismo ništa skidali sa sajta ni što se tiče klubova, pa su nas ljudi pitali da li je moguće da klub radi do 4 ujutru, ali to ništa nije aktuelno već je tako ostalo. Mi bismo imali baš dosta posla da to sve skinemo sa sajta. Nešto ide i preko Gugla, ne znam baš tačno kako, a nisam ni sigurna da može da se skine“.

Na splavu River, prema sajtu „nova-godina.rs“ gostovaće Damir Čičić, Tea Stoševska i DJ Džoker, a cene se kreću od 32 evra po osobi.

Dočeka neće biti

Menadžer ovog i splava Gotik, tvrdi da su ovi splavovi od marta radili samo jedan kratak period u junu mesecu, kao i da ne planiraju da organizuju doček niti da rade dok se epidemiološka situacija ne smiri.

Splav restoran „Vizantija“ takođe ima svoju ponudu na ovim sajtovima, ali nam iz ovog restorana kažu da dočeka neće biti:

„Mi smo stavili ponudu da ljude obavestimo, pa ako se steknu uslovi… Jer vi Novu godinu ne možete da organizujete od danas do sutra, i mi smo to stavili još ranije ne znajući kako će se kretati mere i šta će biti. Ali od toga definitivno nema ništa, samo nismo još sklonili“.

Ne nude se proslave samo u prestoničkim restoranima i hotelima, već ponude imaju, na primer, i zlatiborski ugostitelji.

Zlatibor očekuje pune kapacitete

Direktor Turističke organizacije Zlatibor, Vladimir Živanović kaže da postoji nekoliko lokala na ovoj planini koji se reklamiraju i najavljuju organizovan doček. On veruje da je i ovde cilj da se gosti obaveste o potencijalnoj ponudi, za slučaj da se nekim čudom do kraja meseca epidemiološka situacija promeni.

„Razgovarao sam sa prijateljem koji isto najavljuje doček i u principu se on dogovorio sa izvođačima ako bude zabrane okupljanja i svega, da će se jednostavno otkazati, a ako ne bude, da će onda biti takav program. U principu, sada i pevači i izvođači imaju puno manje posla, pa mogu takve dogovore da sklope – „ako bude biće“. Tako da je ostalo sve na tome, puno je sve neizvesno i ne znam kako će se to odigrati i realizovati“, kaže Živanović za Sputnjik.

Prema njegovim rečima, potražnja za smeštajem na Zlatiboru za period novogodišnjih i božićnih praznika jednaka je potražnji iz prethodnih godina. Jedini problem predstavljalo bi eventualno uvođenje rigoroznijih mera u smislu policijskog časa, ali, kako kaže, velika većina gostiju veruje da do toga neće doći, tako da se beleži veliki broj rezervacija poslednjih dana.

Upitan, kako bi mogle da se ispoštuju epidemiološke mere s obzirom na toliko veliku potražnju i broj ljudi koji će boraviti na ovoj planini, sagovornik „Sputnjika“ podseća da je i letnja sezona na Zlatiboru bila „puna“, kao i da su se poštovale sve epidemiološke mere:

„Hoteli su smanjili svoje kapacitete, kao i restorani koji se drže onih preporuka distance, smanjenja broja stolova. Ljudi dolaze na planinu, uživaju u šetnjama, svežem vazduhu, prirodi, turističkim lokalitetima koji su brojni ovde, i onda se tako smanji pritisak na sam turistički centar i na Kraljev trg. Mi smo imali već sezonu koja je bila dosta bolja i u granicama prošlogodišnje. Bilo je 30.000 turista na Zlatiboru, poštovale su se sve mere, ljudi su išli u prirodu, i tako verujemo da će biti i ove zime“, zaključuje Živanović.

