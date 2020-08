Prva ruska vakcina protiv korone biće registrovana za 10 dana

Ruski fond za direktne investicije (RFPI) očekuje da će ruska vakcina protiv virusa korona biti registrovana u narednih 10 dana, izjavio je direktor fonda Kiril Dmitrijev u intervjuu za „Rusija 24“ i dodao da će u tom slučaju Rusija prestići ne samo SAD, već i druge zemlje.

„Očekujemo registraciju ove vakcine u Rusiji u narednih 10 dana. To će biti prva registrovana vakcina protov virusa korona na svetu, što je zaista veoma važno dostignuće“, istakao je on.

Dmitrijev je istakao da bi do kraja ove godine proizvodnja doza vakcine mogla dostići 10 miliona mesečno.

Rusija isporučila lek protiv korone u 15 zemalja

On je takođe rekao da je Rusija isporučila preparat protiv virusa korona „Avifavir“ već u 15 zemalja.

„To je zaista važno, jer sa stanovišta međunarodnih protivvirusnih preparata koji se isporučuju u određen broj zemalja, postoji faktičke dva – američki ‘Remdesivir’ i naš ruski ‘Avifavir’. Pritom su 90 odsto ‘Remdesivira’ kupile SAD. Prema tome, ne iznenađuje nas što 15 zemalja kupuje naš lek“, istakao je šef Ruskog fonda.

Ranije je kompanija „Kromis“ saopštila da je sa bolivijskom kompanijom „Sigma korp“ ugovorila prodaju „Avifavira“ u Argentini, Boliviji, Hondurasu, Paragvaju, Salvadoru, Urugvaju i Ekvadoru.

Zemlje Latinske Amerike zainteresovane za vakcinu

Dmitrijev je dodao i da Brazil, Indija i mnoge druge zemlje razgovaraju sa Rusijom o mogućnosti proizvodnje ruske vakcine protiv nove koronavirusne infekcije na njihovoj teritoriji.

„Postoji veliko interesovanje partnera u inostranstvu za proizvodnju vakcine u drugim zemljama. Postoji veliko interesovanje Brazila, Indije i mnogih drugih zemalja, koje iščekuju prvu vakcinu na svetu ─ rusku vakcinu“, istakao je.

On je podsetio da je Rusija primila zahteve za dobijanje vakcine protiv kovida 19 iz više od 20 zemalja.

„Više od pet zemalja sada aktivno sarađuje sa nama kako bismo započeli proizvodnju ruske vakcine“, dodao je Dmitrijev.

Podsetimo, ispitivanje vakcine na kojoj su radili Ministarstvo odbrane Rusije i Nacionalni istraživački centar za mikrobiologiju i epidemiologiju „Gamalej“, počelo je u junu. Eksperimentalnu vakcinu su prvi primili vojnici-dobrovoljci.

S tim u vezi predsednik Rusije Vladimir Putin rekao je da su ključni zahtevi za vakcinu protiv virusa korona – njena dokazana efikasnost i bezbednost, poverenje u nju mora biti apsolutno.

Inače, u Rusiji trenutno 17 naučnih instituta razvija 26 varijanata vakcina protiv virusa korona.

