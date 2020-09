Prve nedelje prodato više od 600.000 primeraka Vudvordove knjige o Trampu

Više od 600.000 primeraka knjige „Bes“ (Rage) poznatog američkog novinara Boba Vudvorda prodato je u prvoj nedelji, čime se pridružila jednogodišnjem talasu veoma uspešnih knjiga o predsedniku SAD Donaldu Trampu.

Izdavačka kuća Sajmon end Šuster objavila je danas da će Vudvordova knjiga imati i četvrti reprint i da će ukupno biti odštampano 1,3 miliona kopija.

Knjiga „Bes“ sadrži 18 Vudvordovih intervjua s Trampom, uključujući februarski u kojem američki predsednik priznaje da je svestan opasnosti korona virusa, iako je tada u javnosti umanjivao njegov značaj.

Otkako je objavljena 15. septembra, na vrhu je lista najbolje prodavanih knjiga.

Knjiga Vudvorda, koji se proslavio otkrivanjem afere „Votergejt“ 1974. godine, zaslužne za ostavku tadašnjeg predsednika SAD Ričarda Niksona, ipak nije najbrže prodavana knjiga o Trampu ove godine.

Više od 950.000 primeraka knjige Meri Tramp „Previše i nikad dosta“ (Too Much and Never Enough), u kojoj je predstavila psihološki portret svog ujaka, prodato je u prvom danu po objavljivanju.

„Gnev“ za sada nije nadmašio ni prethodnu Vudvordovu knjiga o Trampu „Strah“ (Fear), koja je prve nedelje prodata u više u milion primeraka, a ukupno u dva miliona.

U ovogodišnje besteselere povezane sa šefom Bele kuće spadaju i knjige „Soba gde se to dogodilo“ (The Room Where It Happened) Džona Boltona, bivšeg Trampovog savetnika za nacionalnu bezbednost, i „Nelojalan“ (Disloyal) Majkla Koena, bivšeg Trampovog advokata.

(Beta)

