Prvi put u američkoj istoriji proglašeno stanje katastrofe u celoj zemlji

Američki predsednik Donald Tramp proglasio je stanje katastrofe u Vajomingu, čime je, prvi put u istoriji, u svih 50 država SAD ono počelo da važi.

„Prvi put u istoriji predsednik objavljuje stanje katastrofe u svih 50 država“, napisao je predstavnik Bele kuće Džad Dir na tviteru.

🚨With @realDonaldTrump’s declaration for WY, the President has now declared for the 1st time in history that a major disaster exist within all 50 states at once. The President continues to respond to the needs of every Governor to protect the health of all Americans. 🇺🇸 #COVID19

— Judd Deere (@JuddPDeere45) April 11, 2020