Prvi slučaj koronavirusa u jednoj od EU agencija u Briselu

BRISEL – Službenik Evropske agencije za odbranu, koji je boravio u Italiji, zaražen je koronavirusom, potvrdila je Evropska komisija.

To je do sada prvi potvrđen slučaj u Briselu, a Evropski parlament je do sada jedina institucija koja je preventivno zatvorila vrata za posetioce.

Zbog toga je otkazano više od stotine javnih događaja koji je trebalo da budu održani u sedištu EP u Briselu.

Prema pisanju Euroaktiva, svi sastanci u Evropskoj agenciji za odbranu otkazani su do 13. marta.

(Tanjug)