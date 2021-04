Prvo učešće EU na Evroviziji izaziva kontroverze, piše EU Obzerver na dan šale

Briselski portal EU Obzerver objavio je 1. aprila, na Medjunarodni dan šale, da su institucije Evropske unije saopštile da će prvi put učestvovati na Pesmi Evrovizije u maju u Roterdamu, što je odmah izazvalo kontroverze.

Pesma „EU je živa“ (The EU is Alive), koja predstavlja omaž hitu iz mjuzikla „Moje pesme, moji snovi“ (The Sound of Music) iz 1965. godine, dodata je na listu 39 polufinalista, kako bi povećala evropski moral tokom trećeg talasa pandemije korona virusa.

„U vreme anksioznosti, meni je jasno – EU mora da pokaže gradjanima da nam nije stalo samo do vakcina i samo do borbe“, saopštila je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, dodajući da treba izgraditi „Evropsku gruv (groove) uniju“, piše EU Obzerver.

Portal dodaje da je Evropska radiodifuzna unija saopštila da je „pažljivo razmotrila učešće EU“ i da je ocenjeno da time „nisu prekršena pravila integriteta i dostojanstva takmičenja“.

Na Evroviziji već učestvuju Izrael i Australija, iako nisu evropske zemlje.

Pesma EU počinje stihovima „EU je živa, sa zvukom Evrope“, a nastavlja se sa „evropski način života je život koji treba živeti“.

Pesma je, piše briselski portal, izazvao političku kontraverzu, posle optužbi Velike Britanije i Rusije da je to EU propaganda i „čin kulturnog rata“

Evrovizija je već obeležena skandalom, pošto je sa takmičenja diskvalifikovana Belorusija zbog teksta pesme „Podučiću vas“, koja ima stih „Naučiću te da igraš kako sviram“. Mnogi smatraju da je pesma prorežimska i da otvoreno podržava nasilno gušenje prodemokratskih protesta.

„Pesmu EU na Evrovoziji će izvesti grčki bariton, evropski komesar za promovisanje evropskog načina života Margaritis Šinas, sa kameo nastupom belgijskog amaterskog trbuhozborca, evropskog komesara pravde Didijera Rejndersa“, piše EU Obzerver.

Raskošan nastup s alpskom tematikom otvoriće predsednica Komisije u tradicionalnoj plavo-zlatnoj nošnji, piše briselski portal u tekstu objavljenom na Medjunarodni dan šale.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.