Pune mrtvačnice u Rusiji pokazuju mračniju sliku od službenih brojki

Na video snimcima koji se šire društvenim mrežama vidi se da su bolnice u Rusiji prepune i da im je zdravstveni sistem preopterećen.

„Ovako izgledaju naše noći: zastrašujuće“, priča muški glas na jednom snimku i dodaje da je još dvoje umrlo na njegovom odeljenju. Ovaj videozapis je CNN-u dao ruski sindikat lekara koji je povezan s opozicionom stankom u toj zemlji. Navodi se da je ove scene sredinom oktobra snimio član bolničkog osoblja u gradu Uljanovsku.

Na drugim snimcima do kojih je došao CNN takođe se vide zastrašujući uslovi u prenatrpanim objektima. Neke mrtvačnice su toliko pune da su tela umrlih naslagana jedno na drugo na podu.

Ovakvi prizori ukazuju na to da je stvarni broj smrtnih slučajeva u toj zemlji daleko veći od onog što stoji u službenim podacima.

Russia's Covid reality is not what Kremlin portrays @mchancecnn repots pic.twitter.com/PzGbNUifjD

— The Lead CNN (@TheLeadCNN) November 16, 2020