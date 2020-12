Putin: Trka u naoružanju počela povlačenjem SAD iz sporazuma

MOSKVA – Trka u naoružanju je počela kada su se SAD povukle iz antibalističkog raketnog sporazuma (ABM), rekao je danas Vladimir Putin predsednik Rusije.

SAD su odbile da produže novi START program koji ističe 5. februara 2021. godine, a tiče se kontrole nuklearnog naoružanja, podseća TAS S.

„Trka je počela, to je očigledno. Sve je počelo nakon što su SAD odlučile da se povuku iz ABM sporazuma“, pojasnio je predsednik Rusije.

Putin je rekao da Rusija „sama stvara kišobran za sebe“.

„Šta smo bili dužni da uradimo kao odgovor? Bili smo dužni da ucinimo sve da ne dođe do ovoga. Ili stvaranje sopstvenog sistema protivraketne odbrane ili razvoj oružja sposobnog za prodor u protivraketnu odbranu. I mi smo to uradili. Napravili smo hipersonično oružje, ukljucujući i Avangard“, dodao je on.

ABM sporazum datira iz 1972. godine, a 2001. godine SAD su se unilateralno povukle iz sporazuma.

„Odnosi između Rusije i SAD u narednom periodu umnogome će zavisiti od Bajdenove administracije“, dodao je Putin.

Putin se osvrnuo i na izjavu ministarke odbrane Anegret Kramp-Karenbauer koja je rekla da sa Rusijom „treba pregovarati sa pozicije sile“.

„Ona misli da time pokazuje koliko je jaka, ali to nema logike. Ta gospođa je postala ministarka odbrane i želi da pokaže da je opaka, a samo je ponovila kliše koji su mnogo puta uradile brojne NATO članice. Takvo ponašanje je kontraproduktivno za međunarodnoe odnose i sa pozicije naše odbrambene politike, nema nikakvog smisla u onome što je rekla“, poručio je Putin.

Predsednik Rusije se tokom današnjeg govora, koji je trajao četiri sata i 29 minuta, osvrnuo i na pandemiju korona virusa.

„Otvaranje granica zavisiće od preporuke lekara, a zasad očekujemo da se razvija domaći turizam. Ozbiljno smo napredovali kada je reč o borbi protiv korona virusa, a naredne godine ćemo proizvoditi milione doza vakcina protiv Kovid-19“, dodao je Putin.

(Tanjug)

