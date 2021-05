R. Srpska: Dozvoljena muzika uživo i publika na takmičenjima

BANJALUKA – U Republici Srpskoj od danas je dozvolJena muzika uživo u baštama ugostitelJskih objekata i na otvorenom prostoru, kao i prisustvo publike na sportskim takmičenjima.

DozvolJene aktivnosti sprovode se uz punu odgovornost organizatora za strogo sprovođenje mera protiv epidemije korona virusa koje je propisao Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, prenosi portal RTRS.

Rad ugostitelsjkih objekata u Republici Srpskoj od juče je produžen do ponoći, a dozvoljena su i javna okupljanja u grupama do 100 lica i privatna u grupama do 50 lica, kao i rad velnes i spa centara.

(Tanjug)

