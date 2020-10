Radman:Zašto je smrt 300 ljudi važnija od 50.000?

SPLIT – Hrvatski biolog Miroslav Radman smatra da u potrazi za lekom od korona virusa treba ići na strategije koje nisu bazirane na vakcini, već, kao i u slučaju side, na lekovima.

Prema njegovim rečima, treba pričekati da se vidi da li su prirodne promene i mutacije kod korona virusa blizu onima kao kod virusa side.

To je, kaže, barijera koja kod side traje već 40 godina, a da vakcina još nije pronađena.

Pitanje je šta kada se virus menja, a vakcina ne, jer, kako pojašnjava, vakcina stvori jedan tip antitela, a ne drugi, i kad se to promaši – onda se promašilo.

„Dakle, treba ići na strategije koje nisu bazirane na vakcini, nego kao u slučaju side, na dva-tri različita leka koji otruju život virusu, ali ne kao antitela, i od kojih virus postaje impotentan, neefikasan, a to je već dovoljno“, objasnio je Radman, prenela je Hina.

Govoreći o smrtnosti generalno i od korona virusa, Radman je upitao zbog čega je, na primer, smrt 300 osoba važnija nego 50.000 ljudi.

„U Hrvatskoj umire oko 50.000 ljudi godišnje, to je malo više od jedan posto. Kad na to dodamo oko 300 smrtnih slučajeva od kovida, to su cifre 50.000 plus 300“, kaže Radman i pojašnjava da uzbuđenje zbog toga dolazi zato što je fokus na umiranju starijih ljudi od kovida.

Ne želi, kaže, ništa da insinuira, već samo uočava bazične cifre.

„Evo ja bih postavio pitanje, zbog čega je 300 smrti važnije nego 50.000 smrti? Neki će odgovoriti zbog toga što se bojim da 300 ne postane 30.000 ili 300.000“, kaže Radman i dodaje da je u pitanju zdrav razum, kojeg, prema njegovim rečima, nema dovoljno ni u najrazvijenijim zemljama.

„Zdrav razum opada, jer da ne opada, ne bi se tako loše nosili s jednim relativno banalnim problemom infektivnih bolesti kakvih je u prošlosti bilo daleko gorih“, smatra Radman, koji je juče u Splitu primio francusko odlikovanje Legiju časti.

